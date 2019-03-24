Genç tıpçılardan çocuk hastalıkları akademisi

'Laboratuvardan Kliniğe Kök Hücre' adlı bir sunum yapan Prof. Dr. Erdal Karaöz, "İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, araştırmacı hekimler yetiştirmeyi hedefliyor.Biz de birinci sınıftan itibaren öğrencilerimize bu misyonu vermeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz okula başladıkları andan itibaren hem kliniklerle temasta bulunuyorlar, hem de araştırma laboratuvarlarımızda hocalarımızla beraber birçok TÜBİTAK projesinde görev alıyorlar. Bu da onlara fazlasıyla bir özgüvene sahip olmalarını sağlıyor. Bundan dolayı birinci sınıftan itibaren çeşitli etkinlikler yapmaya başladılar ve sahadalar. Kızılay'ın kan verme projesinde kan alıyorlar, TÜRKÖK'te yer alıyorlar. Akademik ve bilimsel yeteneği güçlü toplantılar yapıyorlar. Buradaki toplantının konu başlığına baktığımızda kök hücre naklinden tutun organ nakillerine kadar giden bilimsel bir deniz yaratmışlar. Çok değerli konuşmacılar bugün burada" dedi.

ÇOCUKLUK ÇAĞI HASTALIKLARI MASAYA YATIRILDI

Sempozyumun danışmanlığını üstlenen Prof. Dr. Ozan Özkaya, "İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı olarak bizim amacımız araştırmacı, bilimsel düşünen, etik değerleri ve kanıta dayalı tıbbı benimsemiş, ülke sorunlarından haberi olan evrensel bilgiye katkıda bulunacak ve geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlayacak hekimler yetiştirmektir. Bu tür bilgi paylaşım platformlarının öğrencilerimizin bilimsel ve akademik gelişimi yönünden çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu tür sempozyumlarla hem bilimsel olarak kendilerini geliştiriyorlar hem de sosyal bir ortamda meslektaşlarını tanıma fırsatı buluyorlar. Çocukluk çağında sık görülen hastalıkların yanı sıra bazı bilimsel güncel gelişmelere de değindik. Anne karnında programlanma, yeni doğanda metabolik taramalar, çocuklarda eklem ağrıları, besin alerjileri, çocuklarda ilk yardım, bunun yanı sıra organ nakliyle ilgili oturumlarımız oldu. Burada böbrek ve karaciğer naklinin yanı sıra kemik ve kök hücre nakli konusunda öğrencilerimize bir sunum yaptık" diye konuştu..