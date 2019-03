Genç tıpçılardan çocuk hastalıkları akademisi

SEMPOZYUMLAR SERİSİ DEVAM EDECEK

İstinye Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Cem Özdeliorman ise sempozyumun ortaya çıkışını şu sözlerle anlattı:

"Biz birlik olarak çocuk hastalıklarına özellikle sosyal medyada çok fazla önem verilmediğini fark ettik. Bunun her zaman atlanıldığını düşündük. Birliğimizin ilk düzenlediği sempozyumunda bu nedenle ilk olarak çocuk hastalıklarını konuşmak istedik. Şu an bulunduğumuz hastanenin de en kuvvetli dallarından biri pediatri olduğundan dolayı hocalarımızın tecrübesi ve uluslararası standartlarda yaptıkları sunumlardan faydalanarak böyle bir sempozyum hazırladık. Burada Tıp Fakültesi 1. sınıftan 5. sınıfa kadar birçok öğrencimiz var. Her seviyedeki hekim adaylarına yönelik sunum yapacak hocalarımız. Umuyoruz bu sempozyum geleneksel hale gelerek ileri yıllarda da devam eder. Amacımız bu sempozyumu kongre boyutuna taşımak."

Tüm gün devam eden sempozyumda; Laboratuvardan Kliniğe Kök Hücre, Kemik İliği Nakli, Solid Organ Nakli Bağırsak İkinci Beynimiz mi?, Çocuklarda Temel Yaşam Desteği, Olgularla Besin Alerjileri, Olgularla Eklem Ağrısı Olan Çocuğa Yaklaşım, Metabolik Programlanma, Yenidoğan Taramaları başlıklı konularda sunumlar alanında deneyimli İstinye Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirildi.