Gençler, Avrupa turuna törenle uğurlandı

Besti KARALAR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, 'Avrupa İçin Ayağa Kalk' projesi kapsamında yaklaşık 15 gün içerisinde 12 ülkeyi gezerek, gençlerin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmaları çağrısında bulunacak olan grup, düzenlenen törenle uğurlandı.

Genç Girişimciler ve Liderler Derneği'nin başlattığı genç bireylerin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmaları çağrısında bulunması amacıyla düzenlenen 'Avrupa İçin Ayağa Kalk' projesi kapsamında 12 ülkeyi 19 Mart-15 Nisan tarihleri arasında gezecek olan bir grup genç, törenle uğurlandı. Avrupa Birliği Başkanlığı'nda düzenlenen törene Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı da katıldı. Kaymakçı, gezi kapsamında gençlerin minibüsle Türkiye dahil 12 ülkeye gideceğini belirtti. Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu seçimleri olduğunu hatırlatan Kaymakçı, şunları söyledi:

"Biz Türkiye olarak, Avrupa'nın bir parçası ve Avrupa Birliği'ne (AB) aday bir ülke olarak bu seçimleri yakından takip ediyoruz. Gençlerimiz, bu seçimlere, Avrupa gençliğinin katılması için bir girişim başlattılar. Biz de bu girişimi destekliyoruz. AB ülkelerinde, Türk kökenli AB vatandaşları var. Bu vatandaşların da Avrupa Parlamentosu'nda oy kullanmaları önemli. Bizim istediğimiz demokratik bir Avrupa, bizim istediğimiz güçlü bir AB, bizim istediğimiz AB içinde Türkiye'nin de üye olduğu dünya barışına, Avrupa barışına, istikrarına katkıda bulunacak bir AB istiyoruz. Buradan tüm Avrupalı seçmenlere sesleniyoruz; daha sağlıklı, daha demokratik, karşılıklı saygıya dayanan tüm inançlara saygı gösteren, İslamofobinin olmadığı, yabancı düşmanlığının olmadığı bir Avrupa istiyoruz."