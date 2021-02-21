Gençler dikkat: Koronavirüs görme kaybına neden oluyor!

“Koronavirüsü ağır geçiren erkek hastalarda göz damarının tıkanmasına bağlı olarak görme kayıpları yaşandığı tespit edildi. Bu virüs, sinir ve kalp sistemi başta olmak üzere tüm vücut sistemini olumsuz etkileyen bir hastalıktır” diyen Göz Vakfı Hastaneleri Direktörü Doç. Dr. Barış Yeniad, konu ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Koronavirüsün göz sağlığını da olumsuz etkilediğini belirten Yeniad, “Kovid-19’un son dönemlerde gözdeki damar tıkanıklığına sebep olduğuna ilişkin tespitler var. ABD ve Türkiye’de yapılan araştırmalarda, koronavirüsün göz damarı tıkanıklığına neden olduğu belirlendi. Koronavirüsü ağır atlatmış genç erkek hastalarda, kalpten kopan trombozların (pıhtı kitlesi) retina tabakasındaki damarları tıkayarak körlüğe sebep olduğuna ilişkin önemli yayınlar da yapıldı. Bilindiği üzere rutin Kovid-19 tedavisinde kanı sulandırmak için kullanılan ilaçlar var. Bu ilaçlar yaşanabilecek tıkanıkları önlemek için veriliyor” diye konuştu.

“GENELLİKLE GÖRME KAYIPLARI KALICI OLUYOR”

Koronavirüse bağlı gerçekleşen ölümlerin çoğunluğu damarlarda oluşabilecek tıkanıklıklardan kaynaklandığını belirten Doç. Dr. Barış Yeniad, “Gözün arka tabakasında bulunan ve görmeyi sağlayan retina dediğimiz bölgedeki damarın tıkanmasıyla ani görme kayıpları gerçekleşiyor. Görme kaybı ağrısız bir şekilde aniden oluşan bir durum. Genellikle tek gözde görme kaybı yaşanıyor. Retina tabakasını besleyen bir damar var. Bu damar tıkandığı zaman retina oksijensiz kalarak ani görme kaybı yaşanıyor. Göz tıkanıklığında dakikaların çok büyük bir önemi var. Doktora gitmekte geç kalınırsa, tedavinin hiçbir faydası görülmüyor. Genellikle görme kayıpları kalıcı oluyor. Göz sağlığımız hiçbir zaman eskiye dönmüyor” ifadelerini kullandı.