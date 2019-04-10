Gençlerde artan eklem rahatsızlıklarının sebebi: Dijitalleşme

Bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi araçların kullanımının artmasıyla birlikte Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastaların yaş aralığında önemli bir düşüş gözlemlemekteyiz. Bundan 10 yıl kadar önce bel, boyun, el ve bilek rahatsızlıkları ile başvuran hastalarımızın çoğunluğu 40 yaş üzeri kişilerdi. Günümüzde geldiğimiz noktada hastalarımızın çoklukla gençlerden oluşuyor ve bu gelecekte daha büyük sorunlara yol açabilir.

Boyun Kireçleme Yaşı 30'un Altına Düştü

Türkiye’de her 10 haneden 8’i internet erişimine sahip ve akıllı telefon kullanımı % 90’ların üzerine çıkmış durumda. Günde ortalama 78 kez akıllı telefonumuza bakıyoruz ve bu istatistik, Avrupa ortalamasının 1.5 katı. Özellikle gençler, sabah uyandıkları andan itibaren 15 dakika içerisinde cep telefonu kullanmaya başlıyorlar ve bu oran ülkemizde %86 bandında seyrediyor. Gençlerin yoğun cep telefonu kullanımı nedeni ile yaşadığı duruş bozukluğu, boyun ağrılarını da beraberinde getiriyor. İnsanların cep telefonu kullanımı esnasında sürekli olarak boyunlarını eğik tutmaları sebebiyle boyun bölgesinde kireçleme, kas bozuklukları, omurilik şekil bozuklukları gibi rahatsızlıkların görülmesi 30 yaşın altına indi.