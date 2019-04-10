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Gençlerde artan eklem rahatsızlıklarının sebebi: Dijitalleşme

Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar
SAĞLIK HABERLERİ  | 10.04.2019 12:56 | Son Güncelleme

Günümüzde yaygınlaşan akıllı telefonlarla birlikte gençlerin el, bilek ve boyun rahatsızlıklarında artış görülmektedir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Aşkın Nasırcılar dijitalleşmenin, gençler özelinde beden sağlığına etkilerini değerlendirdi.

Gençlerde artan eklem rahatsızlıklarının sebebi: Dijitalleşme

Bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi araçların kullanımının artmasıyla birlikte Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastaların yaş aralığında önemli bir düşüş gözlemlemekteyiz. Bundan 10 yıl kadar önce bel, boyun, el ve bilek rahatsızlıkları ile başvuran hastalarımızın çoğunluğu 40 yaş üzeri kişilerdi. Günümüzde geldiğimiz noktada hastalarımızın çoklukla gençlerden oluşuyor ve bu gelecekte daha büyük sorunlara yol açabilir.

Boyun Kireçleme Yaşı 30'un Altına Düştü

Türkiye’de her 10 haneden 8’i internet erişimine sahip ve akıllı telefon kullanımı % 90’ların üzerine çıkmış durumda. Günde ortalama 78 kez akıllı telefonumuza bakıyoruz ve bu istatistik, Avrupa ortalamasının 1.5 katı. Özellikle gençler, sabah uyandıkları andan itibaren 15 dakika içerisinde cep telefonu kullanmaya başlıyorlar ve bu oran ülkemizde %86 bandında seyrediyor. Gençlerin yoğun cep telefonu kullanımı nedeni ile yaşadığı duruş bozukluğu, boyun ağrılarını da beraberinde getiriyor. İnsanların cep telefonu kullanımı esnasında sürekli olarak boyunlarını eğik tutmaları sebebiyle boyun bölgesinde kireçleme, kas bozuklukları, omurilik şekil bozuklukları gibi rahatsızlıkların görülmesi 30 yaşın altına indi.

Cep Telefonu İhtiyaçtan Fazla Kullanılıyor

Cep telefonu kullanım yaşının 10’lara kadar indiğini gerçeğinden hareketle dikkat edilmesi gereken hususları belirtmek isterim:

Cep telefonu ihtiyaçtan fazla kullanılmamalıdır. Kullanılması gereken durumlarda ise olabildiğince vücuttan uzaktan tutulması ve devamlı aynı elde kullanılmaması gerekiyor. Yaşanan bel ve boyun problemleri ileride kalıcı hale gelebileceği gibi, ameliyat gerektirecek rahatsızlıklar haline de gelebilir. Gençlerimiz bu konu üzerinde maalesef fazla durmuyor.

Hemen Ameliyata Yönelmeyin

Oluşan rahatsızlıkların tedavisinde ilk çözümün ameliyat olmaması gerekir. Ameliyat, bu tip rahatsızlıklarda başvurulacak en son çaredir. Ameliyat safhasından önce fizik tedavi uygulamalarıyla ciddi başarılar elde edebiliyoruz. Uzmanı tarafından yapılacak muayene, röntgen, MR yöntemleri ile teşhisi doğru tanımlayıp hastanın doktoru ile birlikte yol çizmesi gerekiyor. Ayrıca yeni nesil tedaviler olarak tanımlanan ozon terapi, PRP, fitoterapi, proloterapi, PRGF ve kök hücre tedavileri de fizik tedavi yöntemlerinin yetersiz kaldığı noktalarda hastalara çare olmaktadır.


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