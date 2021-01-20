Gençlerden olmayacak şaka! Dezenfektan şişesine yapıştırıcı koyup ikram ettiler

Süpermarkete alışveriş yapmaya gelen Kathy Smith, Pazartesi günü İngiltere Bradford’daki bir süpermarket girişinde gördüğü bir grup gencin markete gelen insanlara elindeki şişeyle yaklaşıp dezenfektan sıkmayı teklif ederken gördüğünü söyledi.

Gençlerden şüphelendiğini söyleyen Smith yaşadıklarını “Bana da yaklaşıp ellerindeki şişeyi göstererek dezenfektan sıkmayı teklif ettiler. Yüzlerinde kocaman bir gülümseme vardı ve elimi uzatmamı beklediler. Sonra kahkaha ile gülmeye başladıklarında şişede ne olduğunu sordum ve ‘dezenfektan var’ dediler” sözleriyle anlattı.

"TÜM GECEYİ HASTANEDE GEÇİREBİLİRDİM"

Smith, neredeyse eline dezenfektan sıkma teklifini kabul edeceğini ve içlerinden birinin gülmeye başlamasıyla birlikte duraksadığını söyledi.

Süpermarket girişine kurulan tuzaktan kurtulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Smith son olarak “Eğer kabul etseydim, tüm geceyi hastanede geçirebilirdim” dedi.

