HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gençlerden olmayacak şaka! Dezenfektan şişesine yapıştırıcı koyup ikram ettiler

Gençlerden olmayacak şaka! Dezenfektan şişesine yapıştırıcı koyup ikram ettiler

20.01.2021 15:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gençlerden olmayacak şaka! Dezenfektan şişesine yapıştırıcı koyup ikram ettiler

Bir grup genç süpermarket girişinde, içine süper güçlü yapıştırıcı koydukları dezenfektan şişesini gelen müşterilere ikram etti.

Süpermarkete alışveriş yapmaya gelen Kathy Smith, Pazartesi günü İngiltere Bradford’daki bir süpermarket girişinde gördüğü bir grup gencin markete gelen insanlara elindeki şişeyle yaklaşıp dezenfektan sıkmayı teklif ederken gördüğünü söyledi.

Gençlerden şüphelendiğini söyleyen Smith yaşadıklarını “Bana da yaklaşıp ellerindeki şişeyi göstererek dezenfektan sıkmayı teklif ettiler. Yüzlerinde kocaman bir gülümseme vardı ve elimi uzatmamı beklediler. Sonra kahkaha ile gülmeye başladıklarında şişede ne olduğunu sordum ve ‘dezenfektan var’ dediler” sözleriyle anlattı.

"TÜM GECEYİ HASTANEDE GEÇİREBİLİRDİM"

Smith, neredeyse eline dezenfektan sıkma teklifini kabul edeceğini ve içlerinden birinin gülmeye başlamasıyla birlikte duraksadığını söyledi.

Süpermarket girişine kurulan tuzaktan kurtulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Smith son olarak “Eğer kabul etseydim, tüm geceyi hastanede geçirebilirdim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Biden göreve gelir gelmez 15 kararname imzalayacak!Biden göreve gelir gelmez 15 kararname imzalayacak!
Youtube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatlarıYoutube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatları

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

Polis, 20 kişiyle evini bastığı YouTuber’dan özür diledi

Komşular parti var diye şikayet etti! Geçek başka çıktı

Biden göreve gelir gelmez 15 kararname imzalayacak!

Biden göreve gelir gelmez 15 kararname imzalayacak!

Yunanistan'dan 'iyimser' Türkiye açıklaması

Yunanistan'dan 'iyimser' Türkiye açıklaması

AB: 4 yılın ardından Beyaz Saray'da yeniden bir dostumuz var

AB: 4 yılın ardından Beyaz Saray'da yeniden bir dostumuz var

Pfizer/Biontech aşısı koronavirüsün yeni mutasyonda etkili

Koronavirüsün yeni mutasyonunda etkili mi?

İran'da 33 kg ağırlığı kaldıran küçük halterci görenleri şaşırtıyor

İran'da 33 kg ağırlığı kaldıran küçük halterci görenleri şaşırtıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.