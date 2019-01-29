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Gençlerden ‘One Minute’ eylemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 17:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ocak 2009 yılında, Filistin’de uyguladıkları politikalar nedeniyle İsrail Cumhurbaşkanı Peres’in konuşması sırasında ‘One Minute’ diyerek gösterdiği tepkinin yıldönümünde gençler eylem yaptı.AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri Keçiören Osmanlı Pazarı önünde bugün bir eylem düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ocak 2009 yılında, Filistin’de uyguladıkları politikalar nedeniyle İsrail Cumhurbaşkanı Peres’in konuşması sırasında ‘One Minute’ diyerek gösterdiği tepkinin yıldönümünde gençler eylem yaptı.
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri Keçiören Osmanlı Pazarı önünde bugün bir eylem düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşunu ve boyun eğmez tavrını hatırlatmak ve anmak isteyen Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, AK Parti öncesi dönemde yaşanan olumsuz durumları gözler önüne serdi. Özdemir, “Türkiye’nin, AK Parti öncesi dönemleri büyüklerimizin bildiği ama hatırlamak dahi istemediği anılar barındırmaktadır. Hastane ve ilaç kuyrukları, vatandaşın ihtiyacını karşılayamayan sosyal adaleti sağlayamayan devlet yapısı maalesef ki Türkiye’nin yerinde saymasına sebep olmuştur. Bu yüzden farkındalığı arttırmak adına bu görsel eylemi gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.
İsrail’in, Filistin topraklarında yaptığı zulümle ilgili de konuşan Özdemir, “İsrail’in uluslararası toplumun gözü önünde gerçekleştirdiği haksızlıklar hangi milletten olursa olsun vicdan sahibi bütün insanları rahatsız etmiştir. Hakkı olmadığı halde Filistinlilerin topraklarını işgal eden, türlü hilelerle orada yaşayan insanların mallarına ve hayatlarına el koyan, her türlü karşı girişime silahlı güçlere müdahale eden İsrail adeta terörün devletleşmiş halidir” ifadelerini kullandı.
AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen etkinliğin sonunda, Suriyeli çocukları temsilen iki çocuğun yüzü ve kıyafetleri toprakla kaplandı.
Davos’ta İsrail Cumhurbaşkanı Peres’in sözlerine tepki gösteren Erdoğan, “Suçluluk psikolojisiyle sesiniz yüksek çıkıyor. Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz” demişti.

Gençlerden ‘One Minute’ eylemi

Gençlerden ‘One Minute’ eylemi

Gençlerden ‘One Minute’ eylemi

Gençlerden ‘One Minute’ eylemi

Gençlerden ‘One Minute’ eylemi

Gençlerden ‘One Minute’ eylemi

Gençlerden ‘One Minute’ eylemi

Gençlerden ‘One Minute’ eylemi

Gençlerden ‘One Minute’ eylemi

Gençlerden ‘One Minute’ eylemi

Gençlerden ‘One Minute’ eylemi

Gençlerden ‘One Minute’ eylemi

Gençlerden ‘One Minute’ eylemi

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