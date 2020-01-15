Gençlerin Bilim ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu

Ülkelerin en önemli zenginliğinin sürdürülebilir kalkınmaya öncülük eden insan kaynağı olduğunu, Uluslararası Çalışma Örgütü ile Dünya Ekonomik Formunun mesleklerin geleceğine yönelik araştırmaları kapsamında dijital dönüşüm çağı sonucunda çalışma hayatının çok yeni iş kolları ile var olmaya devam edeceğini belirten Okumuş, bu süreçte robotik sistemler, otomasyon, yapay zeka ve biyoteknoloji gibi alanlarda yaşanan dönüşümün meslekler üzerinde çok önemli etkiler gösterdiğini söyledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan "Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu", AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak başkanlığında toplandı.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) Müdürü Gürcan Okumuş, "Geleceğin mesleklerine yönelik araştırma ve strateji tespiti çalışmalarının genişleyerek artması gerekiyor. Çünkü bugün ilkokula başlayan öğrencilerin yüzde 60'ı mezun olduklarında dönüştürülmüş mesleklerde çalışmaları gerekecek." dedi.

İnsan kaynağının yanı sıra iş dünyasının da değişen çalışma hayatı koşullarına göre kendini stratejik olarak konumlandırması ile günümüz ve gelecek gerçekliğini iyi okuması gerektiğinin altını çizen Okumuş, şöyle devam etti:

"Değişen dünya koşullarının iyi okunması gerekiyor. Türkiye'de bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarında mezun olanlar arasındaki istihdamda payın arttığını görmekteyiz. İlerleyen süreçlerde kadın istihdamının bu alanlarda sistemi tektikleyeceğini de düşünüyoruz. Dünya Ekonomik Formu'nun son açıkladığı mesleklerin geleceği raporunda bugün ilkokulda eğitime başlayan çocukların yüzde 60'ının şu an var olmayan yeni iş alanlarında görev alacağını göstermekteyiz. Raporda geleceğin insan kaynağının sahip olması gereken kabiliyetleri konusunda da paylaşımlar bulunmakta. Özellikle karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, insan yönetimi, başkalarıyla koordinasyon, duygusal zeka, muhakeme etme, karar verme, hizmet yönetimi ve bilişsel esneklik gibi başlıklar ön plana çıkıyor."