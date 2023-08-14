Gençlerin tehlikeli oyunu! Yürekleri ağızlara getirdiler

Turizm şehri Antalya'da, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili vatandaşların ve tatilcilerin akınına uğruyor. Günün her saati dolu olan sahil, adrenalin seven gençlerin de uğrak noktası oluyor.

30 METRELİK FALEZLERDE GENÇLERİN ÖLÜM OYUNU

Bazı gençler falezlerin altındaki küçük kaya üzerinden denize atlarken, bazıları ise macera uğruna falezlerin uç noktasına geldi.

Bir süre falezlerin uç noktasında konuşan ve birbirlerine cesaret veren gençlerden ikisi kendini ayaklarının üzerinde denize bıraktı.

Tehlikeli ve sert bir şekilde suya düşen gençler, daha sonra yüzerek kıyıya çıktı.

İki genç atlamak için gelse de arkadaşlarının tavsiyesiyle vazgeçti.

(İHA)

