Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gençlerin zihinlerini karıştırmak istiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Erbaş, Sakarya'da din görevlileriyle buluştu.

Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde din görevlilerine seslenen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din görevlilerinin peygamberin varisi olduğunu ifade ederek, Peygamber'in, şahit, müjdeci, uyarıcı ve davetçi vasıflarının olduğunu ve varislerinin de bu vasıflara sahip olması gerektiğini belirtti.

Müddessir Suresi'ndeki "kalk ve uyar" emrine dikkati çeken Başkan Erbaş, "Şu anda bu ayet kime hitap ediyor? Ey örtüye bürünenler, kalkın uyarın. Bize, alimlere, sizlere, hepimize hitap ediyor." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının Mescid-i Nebevi'nin varisi olduğunu belirten Erbaş, "Allah Resulü Efendimiz, diyanet işlerini Mescid-i Nebevi'den yürüttü. Bugün biz diyanet işlerini, Diyanet İşleri Başkanlığından, müftülüklerden yürütüyoruz. Her müftülüğümüz, her camimiz Mescid-i Nebi'nin bir şubesidir, varisidir" değerlendirmesini yaptı.