HABER

"Gençlerin zihinlerini karıştırmak istiyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 00:59 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Çeşitli 'izm'lerle gençlerin zihinlerini, gönüllerini karıştırmak istiyorlar" - "25 milyon genç var. Boş durmayacağız, kalk uyar ayeti sürekli zihnimizde olacak. 'Her Hocamıza On Genç Emanet Projesi'ni başlattık"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gençlerin zihinlerini karıştırmak istiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Erbaş, Sakarya'da din görevlileriyle buluştu.

Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde din görevlilerine seslenen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din görevlilerinin peygamberin varisi olduğunu ifade ederek, Peygamber'in, şahit, müjdeci, uyarıcı ve davetçi vasıflarının olduğunu ve varislerinin de bu vasıflara sahip olması gerektiğini belirtti.

Müddessir Suresi'ndeki "kalk ve uyar" emrine dikkati çeken Başkan Erbaş, "Şu anda bu ayet kime hitap ediyor? Ey örtüye bürünenler, kalkın uyarın. Bize, alimlere, sizlere, hepimize hitap ediyor." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının Mescid-i Nebevi'nin varisi olduğunu belirten Erbaş, "Allah Resulü Efendimiz, diyanet işlerini Mescid-i Nebevi'den yürüttü. Bugün biz diyanet işlerini, Diyanet İşleri Başkanlığından, müftülüklerden yürütüyoruz. Her müftülüğümüz, her camimiz Mescid-i Nebi'nin bir şubesidir, varisidir" değerlendirmesini yaptı.

Dünyada, İslam ülkelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı gibi sistemli bir teşkilat olmadığına değinen Erbaş, sistemsizliğin ve sahih din anlayışının olmamasının DEAŞ'ın, Boko Haram'ın, Şebab'ın, yanlış İslam algısı ile hareket eden insanların çıkmasına zemin hazırladığını belirtti.

İrşad çalışmalarının önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

"Milletimizi dolaşıyoruz, buna ihtiyaç var. Allah Resulü Efendimiz nereye kadar gitti o günün şartlarında, sıcak demedi, çöl demedi Taif’e kadar gitti, taşlandı. Taşlandı da vaz mı geçti tebliğden, davetten? O gün ne kadar ihtiyaç varsa insanlara ulaşmaya, insanları İslam'a davet etmeye, bugün de en az o kadar ihtiyaç var. Çünkü insanlar karanlıkta. O gün yaşanan cehaletin her çeşidi bugün de var. Kıyamete kadar da olacak. Bu bir hak-batıl mücadelesi. Bu mücadele bizim omuzlarımızda, bu mücadele bize emanet. Biz şehir, köy, mezra demiyoruz gidiyoruz. Sizler de sadece bulunduğunuz caminin, Kur'an kursunun değil, bulunduğunuz mahallenin, ilçenin, kasabanın, şehrin hocasısınız unvanınız ne olursa olsun hepiniz Peygamber varisisiniz, mürşitsiniz, irşat edenlersiniz."

- "Her Hocamıza On Genç Emanet Projesi'ni başlattık"

"Duracak zamanımız yok. İşimiz vaktimizden çok. 24 saat yetmesin bize. 25 milyon genç var. Boş durmayacağız, kalk uyar ayeti sürekli zihnimizde olacak" ifadelerini kullanan Erbaş, "Her Hocamıza On Genç Emanet Projesi"ni başlattıklarını duyurdu.

"Çeşitli 'izm'lerle gençlerin zihinlerini, gönüllerini karıştırmak istiyorlar" görüşünü paylaşan Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bunlarla mücadele ettiklerini vurguladı.

- "Mevlidi Nebi Haftası'nı artık dünya ile birlikte kutlayacağız"

Mevlidi Nebi Haftası'nın konusunun "Peygamberimiz ve Gençlik" olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Mevlidi Nebi Haftası'nı artık dünya ile birlikte kutlayacağız. Bütün dünyada Peygamber Efendimizi birlikte anacağız. Konumuz da ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ Bütün ülkemizi karış karış dolaşarak ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ konusunu anlatacağız."

Din görevlilerine Hz. Ali, Musab bin Umeyr, Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebi Talib, Enes bin Malik gibi genç sahabeleri günümüz gençlerine anlatmalarını tavsiye eden Erbaş, programdan sonra Sakarya İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Şanlıurfa İl Müftülüğünden Sakarya İl Müftülüğüne atanan İhsan Açık'a hayırlı olsun dileğinde bulunan Başkan Erbaş, müftülüğün çok ulvi bir görev olduğunu belirterek, "Rabbim kendisine hayırlı hizmetler nasip eylesin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Gökyüzüne bakanlar şaşkınlığını gizleyemedi! İlginç görüntüGökyüzüne bakanlar şaşkınlığını gizleyemedi! İlginç görüntü
Bartın'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar varBartın'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ali erbaş diyanet diyanet işleri başkanı

En Çok Okunan Haberler

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' okundu

29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' okundu

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

İlginizi Çekebilir

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel logo

Google'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel logo

Gökyüzüne bakanlar şaşkınlığını gizleyemedi! İlginç görüntü

Gökyüzüne bakanlar şaşkınlığını gizleyemedi! İlginç görüntü

Bartın'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

Bartın'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

2 askerimizin donarak şehit olduğu bölgede inceleme: Ölmek var dönmek yok

2 askerimizin donarak şehit olduğu bölgede inceleme: Ölmek var dönmek yok

29 Ekim mesajları 2018 (kısa ve resimli): Cumhuriyet'in 95. yılı için en güzel mesajlar ve Atatürk'ün sözleri

29 Ekim mesajları 2018 (kısa ve resimli): Cumhuriyet'in 95. yılı için en güzel mesajlar ve Atatürk'ün sözleri

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.