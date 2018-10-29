Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gençlerin zihinlerini karıştırmak istiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Erbaş, Sakarya'da din görevlileriyle buluştu.
Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde din görevlilerine seslenen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din görevlilerinin peygamberin varisi olduğunu ifade ederek, Peygamber'in, şahit, müjdeci, uyarıcı ve davetçi vasıflarının olduğunu ve varislerinin de bu vasıflara sahip olması gerektiğini belirtti.
Müddessir Suresi'ndeki "kalk ve uyar" emrine dikkati çeken Başkan Erbaş, "Şu anda bu ayet kime hitap ediyor? Ey örtüye bürünenler, kalkın uyarın. Bize, alimlere, sizlere, hepimize hitap ediyor." ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanlığının Mescid-i Nebevi'nin varisi olduğunu belirten Erbaş, "Allah Resulü Efendimiz, diyanet işlerini Mescid-i Nebevi'den yürüttü. Bugün biz diyanet işlerini, Diyanet İşleri Başkanlığından, müftülüklerden yürütüyoruz. Her müftülüğümüz, her camimiz Mescid-i Nebi'nin bir şubesidir, varisidir" değerlendirmesini yaptı.
Dünyada, İslam ülkelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı gibi sistemli bir teşkilat olmadığına değinen Erbaş, sistemsizliğin ve sahih din anlayışının olmamasının DEAŞ'ın, Boko Haram'ın, Şebab'ın, yanlış İslam algısı ile hareket eden insanların çıkmasına zemin hazırladığını belirtti.
İrşad çalışmalarının önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, şunları kaydetti:
"Milletimizi dolaşıyoruz, buna ihtiyaç var. Allah Resulü Efendimiz nereye kadar gitti o günün şartlarında, sıcak demedi, çöl demedi Taif’e kadar gitti, taşlandı. Taşlandı da vaz mı geçti tebliğden, davetten? O gün ne kadar ihtiyaç varsa insanlara ulaşmaya, insanları İslam'a davet etmeye, bugün de en az o kadar ihtiyaç var. Çünkü insanlar karanlıkta. O gün yaşanan cehaletin her çeşidi bugün de var. Kıyamete kadar da olacak. Bu bir hak-batıl mücadelesi. Bu mücadele bizim omuzlarımızda, bu mücadele bize emanet. Biz şehir, köy, mezra demiyoruz gidiyoruz. Sizler de sadece bulunduğunuz caminin, Kur'an kursunun değil, bulunduğunuz mahallenin, ilçenin, kasabanın, şehrin hocasısınız unvanınız ne olursa olsun hepiniz Peygamber varisisiniz, mürşitsiniz, irşat edenlersiniz."
- "Her Hocamıza On Genç Emanet Projesi'ni başlattık"
"Duracak zamanımız yok. İşimiz vaktimizden çok. 24 saat yetmesin bize. 25 milyon genç var. Boş durmayacağız, kalk uyar ayeti sürekli zihnimizde olacak" ifadelerini kullanan Erbaş, "Her Hocamıza On Genç Emanet Projesi"ni başlattıklarını duyurdu.
"Çeşitli 'izm'lerle gençlerin zihinlerini, gönüllerini karıştırmak istiyorlar" görüşünü paylaşan Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bunlarla mücadele ettiklerini vurguladı.
- "Mevlidi Nebi Haftası'nı artık dünya ile birlikte kutlayacağız"
Mevlidi Nebi Haftası'nın konusunun "Peygamberimiz ve Gençlik" olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:
"Mevlidi Nebi Haftası'nı artık dünya ile birlikte kutlayacağız. Bütün dünyada Peygamber Efendimizi birlikte anacağız. Konumuz da ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ Bütün ülkemizi karış karış dolaşarak ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ konusunu anlatacağız."
Din görevlilerine Hz. Ali, Musab bin Umeyr, Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebi Talib, Enes bin Malik gibi genç sahabeleri günümüz gençlerine anlatmalarını tavsiye eden Erbaş, programdan sonra Sakarya İl Müftülüğünü ziyaret etti.
Şanlıurfa İl Müftülüğünden Sakarya İl Müftülüğüne atanan İhsan Açık'a hayırlı olsun dileğinde bulunan Başkan Erbaş, müftülüğün çok ulvi bir görev olduğunu belirterek, "Rabbim kendisine hayırlı hizmetler nasip eylesin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.
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