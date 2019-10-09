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Gençleşmede popüler formül: Vampıre Facelift

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 09.10.2019 16:29 | Son Güncelleme

Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran, vampıre facelift uygulaması hakkında bilgiler verdi.

Gençleşmede popüler formül: Vampıre Facelift

Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran, “Cilt yenileme konusunda en etkili yöntemlerden biri olan Vampire Facelift /Vampiryüzü Maskesi Hollywood'da son dönemin en popüler gençleştirme uygulamalarındandır. Kim Kardashian, Gisele Bundchen gibi ünlülerin tercih ettiği bir uygulamadır.

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2016 yılında Vampire Facelift Practitioner olarak Türkiye 'de bu uygulamayı ilk yapanlardan biriyim. Dr. Sherif Wakil, Vampire Facelift’ in uluslarası eğitmeni, Londra’li bir hekimdir. Kişinin kendi kanı ile yapılan bu işlem yüzün tüm katmanlarında yenilenmeyi sağlıyor. Cilt, cilt altı bağ dokusu, kemik dokuya kadar her seviyede bir yenilenme meydana geliyor. Uygulama sırasında, mikroiğneleme, kanul tekniği, İğne ile derin enjeksiyon gibi teknikleri kullanarak maksimum etkiyi oluşturmayı hedefleriz” dedi.

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Uygulama sonrasında anında etki görüldüğünü ifade eden Dr. Ayran, “10 gün sonrasında çok daha iyi bir görünüm elde edilir. Max.etki ise 4-6 haftada görülür. Vampir yüzü maskesi, bu konuda uluslararası eğitim almış bir hekim tarafından yapılmalıdır. Etkisi ortalama 12-18 aya kadar sürer. Güvenli bir yöntemdir. Uygulama sonrasında ertesi gün dilerseniz makyajınızı yapabilir ve normal yaşamınıza devam edersiniz. İçinde olduğumuz aylar bu uygulama için oldukça uygundur” açıklamalarında bulundu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Vampire Facelift cilt yenileme

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