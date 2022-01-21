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Gençleşmede yeni trend: Trinity lift uygulamasının avantajları nelerdir?

21.01.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz bölgesinin yaşlanması nedeniyle orta bölge olarak kabul edilen bölgede deformasyon meydana gelir. Bu deformasyonlar deri, yağ dokusu ve kemik yapısını olumsuz etkileyebilir. Tüm bu olumsuz etkilerden dolayı bu kişi gerçek yaşından daha yaşlı ve yorgun görünebilir. Klasik yöntemden farklı olarak yaşlanmaya ve yorgunluk görünümünü gidermeye uygun Trinity lifting yöntemi; yüz deformasyonunu ortadan kaldırarak kişilerin daha genç ve güzel görünmesini sağlayabilir.

Gençleşmede yeni trend: Trinity lift uygulamasının avantajları nelerdir?

Trinity lift, yeni bir cilt güzelliği yöntemi olan endoskopiyi kullanır. Bu yöntem genellikle genç ve orta yaşlı hastalar için uygundur. Ameliyat genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 2 saat sürer. Adından da anlaşılacağı gibi, üç noktalı bir kaldırma sağlar, cildi sıkılaştırır ve genç bir ışıltı ile parlar.

Son zamanlarda sıklıkla tercih edilen Trinity lift uygulamasının merak edilenlerini Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu sizler için derledi.

YAŞLANMANIN ÖNÜNE GEÇMENİN YENİ YOLU

Yaşlanma ve çeşitli çevresel faktörler ciltte sarkma, lekelenme ve donukluk gibi cilt sorunlarına neden olabilir. Geçmişte bu üç temel soruya uygulanan yöntemlerden biri de klasik yüz germe işlemidir. Ancak bilinenin aksine plastik cerrahi bu sorunları çözmez.

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Trinity lift tedavi yöntemini kullanarak kısa sürede daha hızlı ve daha kalıcı sonuçlar alabilirsiniz. Bu yöntemi tercih eden hastalar, sıkı, canlı ve kusursuz bir cilt görünümü isteyenlerdir. Bu süreçte mevcut olan enerji seviyeleri, cildin dinamiklerini farklı şekillerde harekete geçirir. Bu sayede kişinin yüzü daha sağlıklı ve genç olacaktır.

TRİNİTY LİFT YÖNTEMİNİ KİMLER TERCİH EDEBİLİR?

Trinity lift yöntemi cinsiyet farkı gözetmeksizin 20 yaş üstü herkes için uygundur. İyileşme süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte 7-10 gündür. İşlem 5-10 yıl etkisini korur. Uygulanacak işlemin ayrıca planlanması gereken bir işlem olduğunu ve başarılı bir sonuç alabilmek için alanında uzman bir plastik cerrah tarafından uygulanması gerektiğini unutmayınız.

TRİNİTY LİFT NASIL UYGULANIR?

Trinity Lift endoskopik cerrahi ile yapılan orta yüz bölgesini hedef alan ve dolayısıyla tüm yüzü daha sağlıklı ve diri göstermeyi amaçlayan bir ameliyattır. Tamamen cerrahi bir işlemdir ve endoskopik cerrahi ile göz altı, ortayüz ve gözyaşı oluğu bölgesine inilir ve bu 3 bölgeden kaldırılır. Bu sebeple ismi “Tri” den gelir. Ömürlük bir ameliyattır ve yaşlanmaya bağlı olarak kullanılır.

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Trinity lift uygulaması tüm yüz bölgesine olumlu etki yaratacağı için mutlaka alanında uzman hekim tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Yanlış yapılan uygulamalar geri dönüşü zor sonuçlara yol açabilir.

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