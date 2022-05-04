Gençleşmenin mükemmel iksiri... Hemen bir bardak için

Güzellik sadece cilt bakımı ve kozmetik ürünlerle ölçülmüyor. Doğadaki mucize dolu meyve, sebze ve bitkilerin öyle şaşırtıcı etkileri var ki bir sürü para ödeyerek satın aldığınız kozmetik ürünlerinden daha faydalı. Kendinizi beslemek, desteklemek ve sevmek sizi gerçekten güzel yapan şeydir. İşte sizi içten aydınlatmak için birkaç harika besin...

BUĞDAY ÇİMİ

ACE gücü (A, C ve E Vitamini) ile paketlenmiş, mükemmel bir detoksifiye edici, temizleyici ve şifacıdır. Bu sivilceleri temizlemeye yardımcı olur ve eşit bir cilt tonu verir. Aç karnına için veya 1 çay kaşığı buğday çimi tozunu bir bardak su ile karıştırın.

ALOE VERA SUYU

Bu az bakım gerektiren etli kuru cildi nemlendirir, sivilceleri iyileştirir, yara iyileşmesini hızlandırır ve hatta yanıkları yatıştırır. Aç karnına 1 çay kaşığı aloe vera jeli için veya 15 dakika maske olarak uygulayın.

YOĞURT

Kolonunuzda iyi bakterilerin büyümesine yardımcı olan doğal bir probiyotik. Kötü bağırsak sağlığı, iltihaplanmaya yol açan bakteri büyümesinde bir dengesizlik nedeniyle akne, egzama, rosacea ile bağlantılıdır.

SAFRAN

'Kırmızı altın' olarak bilinen dünyanın en pahalı baharatı, beyindeki oksidatif stresi azaltabilen ve ruh halini yükselten nörotransmiterler dopamin ve serotonini artırabilen antioksidanlara sahiptir. Bir bardak süte üç ila dört tel ekleyin ve yatmadan önce için.

PATATES

Mucizevi antioksidan CoQ10 ile güneşe aşırı maruz kalma nedeniyle erken yaşlanmayı azaltabilir. Topikal uygulama pigmentasyonu, koyu halkaları ve kabarık gözleri azaltabilir.

YUMURTA

Esansiyel amino asitler, biotin, çinko ve selenyum açısından zengin bu basit besini günlük yemek planınızın bir parçası yaparsanız, sağlıklı saçlar, cilt ve tırnaklara sahip olabilirsiniz.

MUZ

Mutluluk olmadan güzellik yoktur ve sizi mutlu edecek muzdan daha iyi bir yiyecek yoktur. Triptofan ve B vitaminleri açısından zengin olan günde bir muz, donukluğu uzak tutabilir.



