HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Gençleşmenin mükemmel iksiri... Hemen bir bardak için

Gençleşmenin mükemmel iksiri... Hemen bir bardak için

04.05.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç bir cilt için cilt bakımı kadar sağlıklı beslenmek de çok önemli. Sağlıklı beslenme ile birlikte bağışıklığınızı güçlendirebilir, hastalıklardan korunabilir ve harika bir cilde sahip olabilirsiniz. Özellikle doğada mucizelerle dolu bitki, meyve ve sebzelerden bazıları hatta çoğu ünlü kozmetik ürünlerinin hammaddesi olarak kullanılıyor. Siz direk kullanarak etkisini görebilirsiniz.

Gençleşmenin mükemmel iksiri... Hemen bir bardak için

Güzellik sadece cilt bakımı ve kozmetik ürünlerle ölçülmüyor. Doğadaki mucize dolu meyve, sebze ve bitkilerin öyle şaşırtıcı etkileri var ki bir sürü para ödeyerek satın aldığınız kozmetik ürünlerinden daha faydalı. Kendinizi beslemek, desteklemek ve sevmek sizi gerçekten güzel yapan şeydir. İşte sizi içten aydınlatmak için birkaç harika besin...

BUĞDAY ÇİMİ

ACE gücü (A, C ve E Vitamini) ile paketlenmiş, mükemmel bir detoksifiye edici, temizleyici ve şifacıdır. Bu sivilceleri temizlemeye yardımcı olur ve eşit bir cilt tonu verir. Aç karnına için veya 1 çay kaşığı buğday çimi tozunu bir bardak su ile karıştırın.

iStock-1068760862

ALOE VERA SUYU

Bu az bakım gerektiren etli kuru cildi nemlendirir, sivilceleri iyileştirir, yara iyileşmesini hızlandırır ve hatta yanıkları yatıştırır. Aç karnına 1 çay kaşığı aloe vera jeli için veya 15 dakika maske olarak uygulayın.

iStock-1337391734

YOĞURT

Kolonunuzda iyi bakterilerin büyümesine yardımcı olan doğal bir probiyotik. Kötü bağırsak sağlığı, iltihaplanmaya yol açan bakteri büyümesinde bir dengesizlik nedeniyle akne, egzama, rosacea ile bağlantılıdır.

iStock-177545720

SAFRAN

'Kırmızı altın' olarak bilinen dünyanın en pahalı baharatı, beyindeki oksidatif stresi azaltabilen ve ruh halini yükselten nörotransmiterler dopamin ve serotonini artırabilen antioksidanlara sahiptir. Bir bardak süte üç ila dört tel ekleyin ve yatmadan önce için.

iStock-1036309354

PATATES

Mucizevi antioksidan CoQ10 ile güneşe aşırı maruz kalma nedeniyle erken yaşlanmayı azaltabilir. Topikal uygulama pigmentasyonu, koyu halkaları ve kabarık gözleri azaltabilir.

iStock-464381355

YUMURTA

Esansiyel amino asitler, biotin, çinko ve selenyum açısından zengin bu basit besini günlük yemek planınızın bir parçası yaparsanız, sağlıklı saçlar, cilt ve tırnaklara sahip olabilirsiniz.

iStock-652327314

MUZ

Mutluluk olmadan güzellik yoktur ve sizi mutlu edecek muzdan daha iyi bir yiyecek yoktur. Triptofan ve B vitaminleri açısından zengin olan günde bir muz, donukluğu uzak tutabilir.

Jet hızıyla kilo vereceksiniz! Metabolizma canavarı, bağırsakları çalıştırır ve enerji verirJet hızıyla kilo vereceksiniz! Metabolizma canavarı, bağırsakları çalıştırır ve enerji verir


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yarattığı etkiye inanamayacaksınız! Yapmanız gereken...Yarattığı etkiye inanamayacaksınız! Yapmanız gereken...
Davutoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar: Seferberlik ilan ediyoruzDavutoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar: Seferberlik ilan ediyoruz
Hangi isim en çok oyu alıyor? İşte yanıtıHangi isim en çok oyu alıyor? İşte yanıtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

40 milyon metreküplük su havzası bulundu

40 milyon metreküplük su havzası bulundu

Altın ve dolar fiyatları için geri sayım başladı!

Altın ve dolar fiyatları için geri sayım başladı!

Görüntüleri olay olmuştu! Van Valiliği işin aslını açıkladı

Görüntüleri olay olmuştu! Van Valiliği işin aslını açıkladı

İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adaylığı" sorusuna yanıt

İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adaylığı" sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.