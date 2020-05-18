Gençleştiren maske tarifleri! Bu 5 doğal maskeyi uygulayınca gözlerinize inanamayacaksınız...

Mutfağınızdaki malzemelerle lezzetli tarifler yerine cilt maskeleri hazırlamaya ne dersiniz? Üstelik bu tarifler, günlük işlerinizi yaparken ya da ayaklarınızı uzatıp dinlenirken rahatlıkla uygulayabileceğiniz kolaylıkta. Cildinizi gençleştiren, yaşlanma etkileriyle savaşan, sadece iki malzemeli maske tariflerini sizin için sıraladık:
Lifting etkili B vitamini açısından oldukça zengin bu maske, tüm yüz ve boyun bölgesi için idealdir.
Malzemeler:
2 yemek çorba kaşığı süt
1 paket yaş maya
Uygulanışı:
Süt ile iyice ezilen maya, boyun bölgesinden başlayarak yüze doğru sürülür.
10 dakika arayla iki kat halinde aşağıdan yukarıya doğru uygulanır. 20 dakika sonunda önce ılık, sonra soğuk su ile durulanır.
Uygulamalar arasında uzanıp dinlenmek kan dolaşımınız açısından tavsiye edilir.
Cilt lekelerinden kurtulurken ince çizgileri de yok etmek ister misiniz? Öyleyse, bu maske tam size göre!
Malzemeler:
1 ampul E vitamini
1 çay kaşığı bitkisel kaynaklı gliserin
Uygulanışı:
Temiz bir kapta E vitamini ampulünü kırarak gliserinle karıştırın.
Fırça yardımıyla gözaltı hariç yüzünüze uyguladığınız maskeyi, en az 30 dakika cildinizde bekletin. Ilık su ile durulayın.
Cilt tonunuzu eşitleyerek parlaklık veren bu maske, A ve E vitamini deposudur.
Malzemeler:
1 olgun muz
1 çay kaşığı gül suyu
Uygulanışı:
Çatal yardımıyla ezdiğiniz muzu, gül suyu ile karıştırarak lapa haline getirin.
Karışımı gözaltı hariç, tüm yüzünüze uygulayın. 30 dakika beklettikten sonra soğuk su ile durulayın.
Yüksek antioksidan içeriği ile mutfağımızın baş tacı zeytinyağı, cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korur. Limon ise, C vitamini içeriği ile cildinizi gençleştirir.
Malzemeler:
1 ölçü zeytinyağı
1 ölçü limon suyu
Uygulanışı:
Isıya dayanıklı bir kasede zeytinyağ ve limonu karıştırın.
Kaseyi su buharında birkaç dakika ısıtın.
Karışımı gözaltı hariç yüzünüze uygulayın. 15 dakika sonra soğuk su ile durulayın.
Protein zengini yoğurt, içerdiği laktik asitle cildinizi besler. Doğanın mucizesi bal ise içeriğindeki antioksidanlarla yaşlanmaya karşı savaşır.
Malzemeler:
3 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı çiçek balı
Uygulanışı:
Malzemeleri temiz bir kasede karıştırarak, göz altları hariç tüm yüzünüze kalın bir tabaka hainde uygulayın. 15 dakika sonra ılık suyla durulayın.
Bu maskenin faydasını artırabilmek için ev yoğurdu kullanmanızı tavsiye ederiz.
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