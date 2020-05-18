Gençleştiren maske tarifleri! Bu 5 doğal maskeyi uygulayınca gözlerinize inanamayacaksınız...

Mutfağınızdaki malzemelerle lezzetli tarifler yerine cilt maskeleri hazırlamaya ne dersiniz? Üstelik bu tarifler, günlük işlerinizi yaparken ya da ayaklarınızı uzatıp dinlenirken rahatlıkla uygulayabileceğiniz kolaylıkta. Cildinizi gençleştiren, yaşlanma etkileriyle savaşan, sadece iki malzemeli maske tariflerini sizin için sıraladık:

1. MAYA İLE SARKMALARA SON

Lifting etkili B vitamini açısından oldukça zengin bu maske, tüm yüz ve boyun bölgesi için idealdir.

Malzemeler:

2 yemek çorba kaşığı süt

1 paket yaş maya

Uygulanışı:

Süt ile iyice ezilen maya, boyun bölgesinden başlayarak yüze doğru sürülür.

10 dakika arayla iki kat halinde aşağıdan yukarıya doğru uygulanır. 20 dakika sonunda önce ılık, sonra soğuk su ile durulanır.

Uygulamalar arasında uzanıp dinlenmek kan dolaşımınız açısından tavsiye edilir.

2. İNCE ÇİZGİLERİ SİLİN

Cilt lekelerinden kurtulurken ince çizgileri de yok etmek ister misiniz? Öyleyse, bu maske tam size göre!

Malzemeler:

1 ampul E vitamini

1 çay kaşığı bitkisel kaynaklı gliserin

Uygulanışı:

Temiz bir kapta E vitamini ampulünü kırarak gliserinle karıştırın.

Fırça yardımıyla gözaltı hariç yüzünüze uyguladığınız maskeyi, en az 30 dakika cildinizde bekletin. Ilık su ile durulayın.