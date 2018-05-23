Gençlik aşısı yağlarımızda saklı

Ardından kozmetik endüstrisi ve estetik sektörü yağları gündelik kullanıma dahil etti. Birçoğumuz için istenmeyen ve mutsuzluğa neden olan yağlar önümüze güzelleşmek için bir seçenek olarak sunuldu.



Bu işlem nasıl yapılıyor?



Bu işlemi liposuction ile karıştırmamak gerekir. yağ dolgusuda çok yüksek oranda yağ çekilir ve asıl amaç yağların toplandığı alanları inceltmek, küçültmek ya da şekillendirmektir. Ancak yağ dolgusu söz konusu olduğunda bu bölgelerden çok daha az miktarda yağ toplanır.

Vücudumuzdan alınan yağlar, genellikle santrifruj işleminden geçirilerek içerdiği doku sıvıları ve kandan ayrıştırılır. Göbek, kalça, basen ya da bacak iç bölgesindeki yağlar bu işlem için en sık tercih edilen alanlardır.

Böylece bir anlamda yağ dokuları bu işlem sırasında daha da saflaştırılır. Daha sonrasında istenilen alanlara enjekte edilir. Yüzümüzden örnek vermek gerekirse; dudaklarımızı büyütmek, elmacık kemiklerimizi belirginleştirmek, göz altımızdaki torbaları kamufle etmek, küçük olan çenemizi daha belirgin hale getirmek ya da asimetrik olan yüzümüzü daha simetrik hale getirmek için yapılabilir.