Gençlik aşısı yağlarımızda saklı

Ardından kozmetik endüstrisi ve estetik sektörü yağları gündelik kullanıma dahil etti. Birçoğumuz için istenmeyen ve mutsuzluğa neden olan yağlar önümüze güzelleşmek için bir seçenek olarak sunuldu.
Bu işlem nasıl yapılıyor?
Bu işlemi liposuction ile karıştırmamak gerekir. yağ dolgusuda çok yüksek oranda yağ çekilir ve asıl amaç yağların toplandığı alanları inceltmek, küçültmek ya da şekillendirmektir. Ancak yağ dolgusu söz konusu olduğunda bu bölgelerden çok daha az miktarda yağ toplanır.
Vücudumuzdan alınan yağlar, genellikle santrifruj işleminden geçirilerek içerdiği doku sıvıları ve kandan ayrıştırılır. Göbek, kalça, basen ya da bacak iç bölgesindeki yağlar bu işlem için en sık tercih edilen alanlardır.
Böylece bir anlamda yağ dokuları bu işlem sırasında daha da saflaştırılır. Daha sonrasında istenilen alanlara enjekte edilir. Yüzümüzden örnek vermek gerekirse; dudaklarımızı büyütmek, elmacık kemiklerimizi belirginleştirmek, göz altımızdaki torbaları kamufle etmek, küçük olan çenemizi daha belirgin hale getirmek ya da asimetrik olan yüzümüzü daha simetrik hale getirmek için yapılabilir.
Bu işlemlerin mutlaka hastane ve ameliyathane ortamında yapılması gerekir. Diğer ameliyatlarla kıyaslandığında çok daha basit bir işlem olmasına, hiç bir yerde kesi yapılmamasına ve bu nedenle iz de bırakmamasına rağmen yağ enjeksiyonu mutlaka steril koşullar altında ve anestezi önlemlerinin alındığı hastane ortamında yapılmalıdır.
Yağ dolguları genellikle ilk bir ay içinde bölgede şişlik ve ödem oluşturur sonrasında ise ödem azaldıkça istenilen görünüme kavuşulur. Yağ dolgusunun kalıcılığı bireyler arasında farklılık gösterir. Yapılan bir çok çalışmada yağ dolgularının yıllar sonra bile tamamen yok olmadığını göstermektedir. Yağ dolgusunun alternatifi nedir peki? Bildiğiniz gibi “Dolgu” için sentetik ürünler de kullanılmaktadır. Çoğunlukla içinde Hyalüranik asit bulunan bu sentetik dolgular aslında, dokuların arasında bulunan sıvının laboratuvar ortamında üretilmiş halidir. Yağ dolguları ile sentetik dolguları kıyasladığımızda bir takım farklılıklar vardır. Kalıcılık süresi ve oranı, yağ dolgularında daha fazladır. Hyalüranik asitlerde çok az da olsa bulunan allerji riski, yağ dolgusu kendi vücudumuzdan alındığı için hiç bulunmamaktadır. Maliyet konusu uygulamanın yapıldığı klinik ile değişiklik göstereceğinden iki dolgu maddesini kıyaslamak zor olacaktır. Ancak yağ dolgusu ile çok yüksek oranlarda enjeksiyon yapılabildiğini düşünürsek, aynı miktarda sentetik dolguyla kıyasladığımızda yağ dolgusu her zaman daha ekonomik olacaktır diyebiliriz. Yağ dolgusu sonrasında