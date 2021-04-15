Gençlik ve Spor Bakanlığı hangi branşlarda işçi alacak? Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu mu? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde alınan yeni kararları açıklamadan önce Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 8 bin 121 kişi alınacağını da duyurdu. Erdoğan iş sahibi olmayı beklenleri sevindirirken, Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvurularına dair detaylar da paylaşıldı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alım başvuruları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat Bakanlığın resmî internet sitesinde veya sosyal medya sayfalarından yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI HANGİ BRANŞLARDA İŞÇİ ALINACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 8 bin işçi alımı branş dağılımları henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu yıl sözleşmeli ve işçi kadrosunda toplam 8 bin 121 kişiyi istihdam edecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: “En son başlatılan bir projeyle belirli koşullara sahip özel sektör kuruluşlarında istihdam edilecek her kişi için 100 bin Türk lirası kredi imkanı verdik. Belediyelerin ve kamunun yürüttüğü projeler için de genç istihdamını zorunlu kılıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu sene sözleşmeli ve işçi kadrosunda toplam 8 bin 121 kişiyi istihdam edecek. Şehit yakınları ve gazilerin istihdamını en son yaptığımız 333 atamayla toplamda 45 binin üzerine çıkardık. İş hayatında giderek daha etkin hale gelen kadınlarımıza verdiğimiz destekleri de artırarak sürdürüyoruz."



