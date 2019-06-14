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Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan “gönüllülük” seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 15:43 | Son Güncelleme

2019 yılını "Gönüllülük Yılı" olarak ilan eden Gençlik ve Spor Bakanlığı, 43 başlık altında eylem planı hazırladı.Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan “gönüllülük” seferberliği

2019 yılını "Gönüllülük Yılı" olarak ilan eden Gençlik ve Spor Bakanlığı, 43 başlık altında eylem planı hazırladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü, Gönüllüler Dayanıklı Toplumlar İnşa Ediyor" etkinliğinin tanıtım toplantısında2019’u “Gönüllülük Yılı” ilan etmesinin ardından, bakanlık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 22 Mart’ta İstanbul Lütfi Kırdar’da yapılan ‘Gönüllük Lansmanı’nın ardından ‘Gönüllülük Projesi’ ile ilgili 43 başlıktan oluşan bir eylem planı hazırladı. Gönüllülük kavramını sağlamlaştırmak, kurumsallaştırmak ve gençleri harekete geçirmek için koordineli bir şekilde çalışan Bakanlık, belirlediği altı stratejik hedefe yönelik çalışmalarda bulunarak gönüllülük kültürünün güçlendirilmesini amaçlıyor.
Teknolojinin daha etkin kullanımı sağlanacak
Proje kapsamında hayata geçirilen “Genç Gönüllüler Platformu” internet sitesi, daha geniş kitlelere ulaşması adına güncellenecek. Ayrıca platformun yeni sürümü ve mobil uygulaması da hizmete sunulacak.
Kurumlararası ilişkiler güçlendirilecek
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tüm birimlerinin katkı verdiği eylem planında, ülkemizde güçlü bir gönüllülük kültürünün oluşturabilmesi ve Ulusal Gönüllü Hizmet Programının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar da yer alıyor. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşlarla koordineli yürütülecek olan proje kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlarla da iş birliği protokolleri imzalanacak.
“Ortak Hareket Edeceğiz”
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gönüllülüğü kurumsallaştırmak için ortak çalışmaların önemini vurgulayarak, şu mesajı verdi:
“Çağdaş manada gönüllülüğü kurumsallaştırmak için ortak bir şekilde bir araya gelip hareket edilmesini önemli ve stratejik buluyoruz. Bu konudaki çalışmalara öncülük etme imkanı buluyoruz. Strateji belgemiz 6 temel odaktan oluşuyor. Gönüllülük kültürünün güçlendirilmesi, teknolojinin daha etkin kullanımı, daha etkili düzenleme ve risk yönetimi, gönüllü yönetiminin güçlendirilmesi ve eğitimin artırılması, kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi, gönüllülüğün tanınması ve değerlendirilmesi. Bu altı temel odağı hep birlikte oluşturacağız.”

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