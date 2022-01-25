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Genelde döküyoruz: Çok az kişi faydasının farkında! Aç karnına içince mucizesi bir başka oluyor

25.01.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağının demirbaş yiyeceklerinden yoğurt ve türevlerinin faydaları saymakla bitmez. Milyonlarca kişinin sağlık açısından faydalı olduğunun farkında olduğu yoğurt hakkında çok az kişinin bildiği bir sır var: yoğurdun suyu! Yoğurttan kalan suyu genellikle görmezden gelinerek atılıyor. Vitamin deposu olan yoğurdun suyu en az yoğurt kadar faydalı. Hatta o kadar faydalı ki yoğurt suyunu aç karnına içmek adeta mucize yaratıyor.

Genelde döküyoruz: Çok az kişi faydasının farkında! Aç karnına içince mucizesi bir başka oluyor

Kalsiyum, probiyotik ve protein açısından zenginliği artık dünya tarafından bilinen ve Türk mutfağının vazgeçilmez parçası yoğurt sade olarak tüketilmesinin yanı sıra makarnadan çorbaya, salatalardan mezelere her yemeğin içine girmeyi başarmış bir lezzettir. Uzmanlar her gün bir kase yoğurt tüketimini tavsiye ediyor. Ancak yoğurtla ilgili çoğu kişinin gözünden kaçan çok önemli bir nokta var: Yoğurdun suyu ne olacak?

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Yoğurt saklama kabında beklediği süre içinde yapısı gereği sulanmaya başlayacaktır. Kimi insanlar bu suyu dökerek tüketmeyi tercih etseler de yoğurdun suyunun da tüketilmesi tavsiye ediliyor.

AÇ KARNA YOĞURT SUYU İÇMENİN FAYDALARI

Yoğurt suyu az kalorili olması nedeniyle diyet yapanların gönül rahatlığı ile tercih edebileceği bir gıdadır. 100 ml yoğurt suyu tükettiğinizde sadece 20 kalori alırsınız.

Aç karnına içilen yoğurt suyu sindirimi kolaylaştırır ve vücutta biriken yağların parçalanmasına yardımcı olur. Daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde zayıflamak isteyenler her sabah, kahvaltıdan önce yoğurt suyu içebilir.

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Kas kaybını önleyip sadece yağları yaktığı için de yoğurt suyu oldukça faydalıdır.

Mutlu bağırsakların sırrı probiyotik kaynağı yoğurt suyu, hazımsızlık sorunu yaşayanları da mutlu edebilir.

Aç karna içilen yoğur suyu yemek borusundan bağırsaklara kadar temizler. İshal ve kabızlığın önüne geçer.


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