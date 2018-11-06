Genelkurmay çatı davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski yarbay Ersoy Öz, olay tarihinde yurt dışına tayini çıktığını, darbe girişimi günü kişisel eşyalarını almak ve ilişik kesmek için Genelkurmay Plan Harekat Dairesi NATO Plan Harekat Şube Müdürlüğüne gittiğini söyledi.

Öz, akşam saatlerinde karargah binasına silahlı askerlerin geldiğini ve çıkmasına izin vermeyerek kendisini tecrit altına aldıklarını iddia etti.

Savcılık mütalaasına katılmadığını belirten Öz, Genelkurmay kamera kayıtlarında kendisine ait suç unsuru bulunmadığını öne sürdü. Öz, "Bilirkişi raporu da bunu onaylıyor. Görüntülerde olağan dışı davranışımın olmadığı yazılmış. Özel Kuvvetler personeli karargaha geldiğinde dışarı çıkmamıza izin vermediler." diye konuştu.

Sanık Ersoy Öz, sabaha kadar odada kaldığını, sabaha karşı yaşanan karmaşadan fırsat bulup dışarı çıktığını, o sırada polisler tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Önceki savunmalarını tekrarladığını belirten Öz, FETÖ üyesi olmadığını ve darbe girişimine iştirak etmediğini öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

