Genelkurmay çatı davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, olay tarihinde Genelkurmay Harekat Başkanlığı Eğitim Dairesi Tatbikat Şube Müdürlüğünde yurt dışı tatbikat subayı olarak görev yapan eski kurmay binbaşı Sinan Yılmaz ile Muharebe Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığında icra subayı olarak görev yapan eski binbaşı Ümit Bayık savunma yaptı.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini, 15 Temmuz 2016'da Genelkurmay Başkanlığı karargahında darbe girişiminde bulunan askerlerle eylem birliktelikleri olmadığını beyan eden her 2 sanık da suçsuz olduklarını ifade etti.

İddia makamının esasa ilişkin mütalaasında, haklarında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildiğini hatırlatan Yılmaz ve Bayık, FETÖ üyesi ve darbeci olmadıklarını savunarak mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından duruşmaya gelecek hafta devam edilmek üzere ara verildi.

