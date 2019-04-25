Genelkurmay çatı davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden olan dönemin Kara Havacılık Komutanlığı taarruz helikopter tabur komutanı eski yarbay Özcan Karacan esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Darbe girişiminden yaklaşık 13 ay sonra Antalya'da yakalandığını, 25 Ağustos 2017'de ilk kez hakim karşısına çıktığını beyan eden sanık Karacan, itiraf niteliğindeki emniyet ifadelerinin baskı altında alındığı iddiasında bulunarak, "Zeka seviyemiz yükseldikçe şiddete daha az ilgi ve ihtiyaç duyacağız." diye konuştu ve beyanlarını kabul etmediğini dile getirdi.

Olay tarihinden yaklaşık bir ay önce bazı darbe sanıkları ile odasında toplantı yaptığı iddiası hakkında da konuşan Karacan, 15 Temmuz'dan yaklaşık bir ay önce kendi birliğine bağlı bir helikopterin düştüğünü, bu sebeple kendisine bazı askeri personelin "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduğunu söyledi. Karacan, söz konusu ziyaretlerin darbe içerikli olmadığını savundu.