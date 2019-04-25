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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 18:43 | Son Güncelleme

Genelkurmay çatı davasına, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci helikopter pilotlarına polis araçlarını vurduran "yurtta sulh konseyi" üyesi eski yarbay Özcan Karacan'ın esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden olan dönemin Kara Havacılık Komutanlığı taarruz helikopter tabur komutanı eski yarbay Özcan Karacan esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Darbe girişiminden yaklaşık 13 ay sonra Antalya'da yakalandığını, 25 Ağustos 2017'de ilk kez hakim karşısına çıktığını beyan eden sanık Karacan, itiraf niteliğindeki emniyet ifadelerinin baskı altında alındığı iddiasında bulunarak, "Zeka seviyemiz yükseldikçe şiddete daha az ilgi ve ihtiyaç duyacağız." diye konuştu ve beyanlarını kabul etmediğini dile getirdi.

Olay tarihinden yaklaşık bir ay önce bazı darbe sanıkları ile odasında toplantı yaptığı iddiası hakkında da konuşan Karacan, 15 Temmuz'dan yaklaşık bir ay önce kendi birliğine bağlı bir helikopterin düştüğünü, bu sebeple kendisine bazı askeri personelin "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduğunu söyledi. Karacan, söz konusu ziyaretlerin darbe içerikli olmadığını savundu.

Kendisine bağlı helikopterlerden ateş açıldığı ve 15 Temmuz'da yaşanan ölüm ve yaralanma hadiselerinden de sorumlu tutulduğunu hatırlatan Karacan, "'Pistler bombalandı' denildiğinde, tanklara patates tıkandığı söylendiğinde biz cayır cayır uçuyorduk. Eğer Kara Havacılık'ta bir şeyler durduysa aklı selim davranan pilotlar sayesindedir. Biz insanlarımıza ateş etmedik." açıklamasını yaptı.

Karacan, 15 Temmuz'da darbeci helikopter pilotlarını yönlendirdiği ve polis araçlarının vurulmasını sağladığına dair telsiz kayıtlarında oynama yapıldığı iddiasında bulunarak ses kayıtlarını kabul etmediğini beyan etti.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve karara bağlanan Cumhurbaşkanına suikast davasında da yargılandığını belirten Karacan, suikast girişimiyle bir ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanına suikast teşebbüsüne ilişkin 15 Temmuz'dan kısa süre önce İzmir'deki 3. Kara Havacılık Alay Komutanlığına gittiği ve burada planlama doğrultusunda talimat verdiği iddia edilen kişilerin albay rütbesinde olduğunu aktaran Karacan, kendisinden üst rütbede olan kişilere emir ya da talimat vermesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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