Genelkurmay 'çatı' davasında tutuklu 2 sanığa tahliye

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de aralarında olduğu sanıkların yargılandığı davada, mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verdi.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmanın sabahki oturumunda, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapması beklenen sanıklar Genelkurmay Başkanlığı eski Emniyet Subayı Yarbay Gökhan ve eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün emir astsubayı sanık Hasan Hüseyin Sarıtarla hazır olmadıkları gerekçesiyle savunma yapmadı.

Mahkeme heyeti, duruşmaya verilen öğle arasının ardından sanık ve avukatlarının taleplerini dinledi. Taleplerin ardından ara kararını açıklayan heyet, tutuklu sanıklardan eski astsubay Mehmet Adıgüzel ile Mustafa Akyıldız'ı adli kontrol hükümlerini uygulayarak, tahliye etti.

Duruşma, 10 Aralık'a ertelendi.

