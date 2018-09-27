General Mobile GM 9 Pro fark yaratacak

Son dönem orta ve üst seviye telefonlarda görmeye alışık olduğumuz pek çok detay General Mobile GM 9 Pro’da da karşımıza çıkıyor. Yanlardan yumuşatılmış alüminyum çerçeveli oval tasarım çizgisi, arka tarafta yer verilen ve mücevher hissi uyandıran tasarım, dual kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sensör bunlardan bazıları. Bu arada arka tarafın parmak izi tuttuğunu ve kısa sürede avuçta terlemeye sebep olduğunu belirtelim. Ön tarafa baktığımızda herhangi bir fiziksel tuşla karşılaşmıyoruz. Kenarlara doğru kavislendirilmiş devasa bir ekran ve ince çerçeve faktörüyle GM9 Pro oldukça şık görünüyor. Onu dikkat çekici kılan bir diğer detay ise, sağ yan tarafta yer verilen fiziksel tuş (Kırmızı renkli güç tuşunun üstünde). Bu tuş sayesinde hızlı ve kolaylıkla videolar çekebilmeniz isteniyor. Yani kamera menüsüne girip video seçenekleri arasında gezinmenize gerek kalmadan tek tuş ile kolayca video modunu aktifleştirebiliyorsunuz. Ekran detayları GM9 Pro’da 6.01 FHD+ ekran teknolojisi kullanılıyor. 1080 x 2160 çözünürlük sunan bu ekran, Amoled teknolojisi üzerine inşa edilmiş ve ek olarak Gorilla Glass 5 koruma teknolojisi ile geliyor. Bunun anlamı, bu büyük ekranda net görüntü kalitesi elde ederken aynı zamanda çizilmelere ve daha şiddetli darbelere karşı dayanıklı bir ekrana sahip oluyorsunuz. Ekranın dış mekanda, yoğun güneş ışığının olduğu anlarda da yeterli düzeyde belirginlik sunduğunu söylemeliyiz.

Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 ile geliyor Telefonda Snapdragon 660 çipset yer alıyor. 14nm 64bit mimarisi ile hazırlanan ve 2.2GHz’e kadar performans gösterebilen işlemciye 4GB RAM ve 64GB dahili depolama unsurları da eşlik ediyor. İsterseniz microSD kart da kullanabilirsiniz. Yaptığımız denemelerde, Real Racing 3, Dead Trigger 2 ve Super Mario Run gibi oyunları rahatlıkla oynayabildik. Uzun süreli oyun deneyimlerinde de ciddi ısınma düzeyinin olmadığını söyleyebiliriz. General Mobile, akıllı telefonlarında güncel Android deneyimlerini sunmayı seven bir marka. Aynı gelen burada da devam ediyor ve GM9 Pro’nun Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle geldiğini görüyoruz. Zaten oldukça sade ve akıcı bir arayüz var. Bu da kolay kullanım sağlıyor. Gelelim kameralara General Mobile, kamera tarafında hiç olmadığı kadar iddialı. Zira arka tarafta yer alan dual kamera sistemi, size farklı ortamlar ve ışık açılarında daha fazla çekim seçeneği sunuyor. Cihazın dual kamera sistemi, 12+8MP değerde kameralardan oluşuyor. f1.8 açıklık oranı bulunan kameralar, düşük ışıklı koşullarda da tatmin edici sonuçlar verebiliyor. Hızlı ve ağır çekim modlarının olduğunu da söyleyelim.