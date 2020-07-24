Genetik dökülmesinde saç ekimi

Saç Ekimi Medikal Direktörü İbrahim Çevik, konu ile bilgili merak edilenleri yanıtlarken, süreçle alakalı önemli bilgiler verdi.
Genetik saç dökülmesinin nedeni ve belirtileri nelerdir?
Toplumda ırsi, kalıtsal ya da hormonal saç dökülmesi olarak da adlandırılan genetik saç dökülmesi temelinde ailesel bir hastalıktır. Kalıtsal olarak var DHT hormonu saç dökülmesine neden olmaktadır. Doğru ilaç tedavisi ile DHT hormonunun etkisi azaltılıp, dökülme engellenebilir. Testosteron oranının yüksek oluşu ile tetiklenen androjen hormonunun artması saç dökülmesini tetiklediğinden, genetik saç dökülmesinin görülme oranı erkeklerde %90’ken kadınlarda %60’tır. Kadınlarda görülen genetik saç dökülmeleri ise yüksek oranda hormonal bozukluklardan kaynaklanır. Bunun dışında polikistik over sendromu, menopoz, doğum yapma gibi sebeplerden ötürü de saç dökülmesi başlayabilir.
Genetik saç dökülmesi ergenlik dönemlerinde saçların önce matlaşıp cansızlaşmasıyla başlar. Zayıflayan saç kökleri uzamaz ve gelişemeyen saçlarda dökülmeler başlar. Saç dökülmesi, erkeklerde şakak bölgesinde kadınlarda ise tepe bölgesinde açıklık görülmesi ile başlar. Zayıflayan saç kökleri bir süre sonra ölür ve kelleşme görülen bölgelerden yeni saçlar çıkamaz.
Genital saç dökülmesinde saç ekimi
Saç ekimi genetik saç dökülmesi sonucunda, saçlarında seyrelme veya kellik oluşmuş kişilerin tercih etmesi gereken en ideal yöntemdir. Saç ekimi yöntemi ile ekilen saçlar ömür boyu kalıcıdır, dökülmez. Saç ekimi işlemi yaptırmaya karar verdiyseniz, öncelikle bir saç ekimi uzmanına danışmanız gerekiyor. Saç ekimi uzmanınız ile birlikte size en uygun ekim yöntemine ve oluşturulacak yeni saç çizgisine karar vereceksiniz. Daha sonra gerekli saç analizleri yapılarak kaliteli kıl kökleri belirlenecek ve seyrelme görülen bölgelere ekim işlemi gerçekleştirilecektir. Saç ekimi işlemi sırasında uygulanan sedasyon yöntemi ile herhangi bir ağrı ya da acı hissedilmez. Aynı zamanda FUE yöntemi ile yapılan ekimlerde, gerekli greftlerin(kıl kökü) alındığı bölgede ya da ekim yapılan bölgede herhangi bir kesim işlemi yapılmadığı için operasyon sonucu iz kalmaz.
Genetik saç dökülmesinden ötürü kaliteli saç köklerinin tamamı ölmüş ve greft kalmamış kişilerde, vücudun çeşitli bölgelerinden alınan kıl kökleri ile de ekim yapılabilir. Sakal, göğüs, sırt, genital bölge kılları saç kökleri olarak ekilebilen kıl kökleri arasındadır. Tecrübeli bir saç ekimi uzmanı greftlerin ekimini saçların çıkış yönü ve açısına göre gerçekleştirecektir. Bu sayede saç ekimi yaptırdıktan yaklaşık 1 sene sonra istediğiniz doğal görünümlü ve yoğun saçlara kavuşabilirsiniz.
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