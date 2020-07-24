Genetik dökülmesinde saç ekimi

Saç Ekimi Medikal Direktörü İbrahim Çevik, konu ile bilgili merak edilenleri yanıtlarken, süreçle alakalı önemli bilgiler verdi.

Genetik saç dökülmesinin nedeni ve belirtileri nelerdir?

Toplumda ırsi, kalıtsal ya da hormonal saç dökülmesi olarak da adlandırılan genetik saç dökülmesi temelinde ailesel bir hastalıktır. Kalıtsal olarak var DHT hormonu saç dökülmesine neden olmaktadır. Doğru ilaç tedavisi ile DHT hormonunun etkisi azaltılıp, dökülme engellenebilir. Testosteron oranının yüksek oluşu ile tetiklenen androjen hormonunun artması saç dökülmesini tetiklediğinden, genetik saç dökülmesinin görülme oranı erkeklerde %90’ken kadınlarda %60’tır. Kadınlarda görülen genetik saç dökülmeleri ise yüksek oranda hormonal bozukluklardan kaynaklanır. Bunun dışında polikistik over sendromu, menopoz, doğum yapma gibi sebeplerden ötürü de saç dökülmesi başlayabilir.

Genetik saç dökülmesi ergenlik dönemlerinde saçların önce matlaşıp cansızlaşmasıyla başlar. Zayıflayan saç kökleri uzamaz ve gelişemeyen saçlarda dökülmeler başlar. Saç dökülmesi, erkeklerde şakak bölgesinde kadınlarda ise tepe bölgesinde açıklık görülmesi ile başlar. Zayıflayan saç kökleri bir süre sonra ölür ve kelleşme görülen bölgelerden yeni saçlar çıkamaz.