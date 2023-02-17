Geniş alnını gizlemek için saç ektirdi! Saç ekimi aşamalarını TikTok hesabında paylaştı

Saç ekimi sayesinde dökülen ve hiç saç çıkmayan bölümlere doğal saç görünümü kazandırılabiliyor. Saç ekimi tüm görünümün değişmesini sağlayabiliyor. Sonya isimli bir kadın alnının istemediği ölçüde büyük olduğunu ve o şekilde dolaşmaktan acı çektiğini paylaşarak alnına yaptırdığı saç ekim sürecini anlattı.

Yayınladığı videoya "Kızlar benim büyük alnım nerede?" yazdı. Sonya saç ekimini foliküler ünite ekstraksiyonu ile yaptırdı. Bu yöntem için Sonya'nın ensesi tıraş edildi ve burası donör bölge oldu. Kafa derisindeki saçlar birer birer alındı ve Sonya'nın alnındaki küçük kesiklere yerleştirildi.

HİSSEDİLEN ACI DÜŞÜNÜLENDEN DAHA AZ

Bir takipçi, Soya'ya işlemin ne kadar acı verici olduğunu sordu. "Başınızdaki anestezide, üzerinde çalışacakları bölgeyi uyuşturduklarında hissettiğiniz tek şey o kadar da kötü değil. Devam etti: "Büyük alnımla dolaşmak daha acı vericiydi , bu yüzden benim için kesinlikle buna değdi."

SAÇIN BÜYÜMESİ İÇİN MASAJ YAPIYOR

Soya, saç ekimi yolculuğunun sekizinci ayında. Hem alnındaki yeni saçlarının büyümesini desteklemeye hem de donör bölgesinden arka saçların uzamasına odaklanıyor. Sonya sadece saç büyümesini destekleyen yiyecekler yemekle kalmayacak, aynı zamanda özel egzersizler ve masajlar da yapacak.

