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Geniş alnını gizlemek için saç ektirdi! Saç ekimi aşamalarını TikTok hesabında paylaştı

17.02.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç ekimi genellikle erkeklerin yaptırdığı bir işlem olsa da saç ektiren kadın sayısı da giderek artıyor. Kadınlar saç ektirme sürecini merak ediyor. TikTok'ta Sonya isimli bir kadın saç ekimi yaptırma kararını ve yaşadıklarını anlattı. Saç ekimi görüntüleri çok sayıda etkileşim aldı.

Geniş alnını gizlemek için saç ektirdi! Saç ekimi aşamalarını TikTok hesabında paylaştı

Saç ekimi sayesinde dökülen ve hiç saç çıkmayan bölümlere doğal saç görünümü kazandırılabiliyor. Saç ekimi tüm görünümün değişmesini sağlayabiliyor. Sonya isimli bir kadın alnının istemediği ölçüde büyük olduğunu ve o şekilde dolaşmaktan acı çektiğini paylaşarak alnına yaptırdığı saç ekim sürecini anlattı.

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Yayınladığı videoya "Kızlar benim büyük alnım nerede?" yazdı. Sonya saç ekimini foliküler ünite ekstraksiyonu ile yaptırdı. Bu yöntem için Sonya'nın ensesi tıraş edildi ve burası donör bölge oldu. Kafa derisindeki saçlar birer birer alındı ve Sonya'nın alnındaki küçük kesiklere yerleştirildi.

HİSSEDİLEN ACI DÜŞÜNÜLENDEN DAHA AZ

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Bir takipçi, Soya'ya işlemin ne kadar acı verici olduğunu sordu. "Başınızdaki anestezide, üzerinde çalışacakları bölgeyi uyuşturduklarında hissettiğiniz tek şey o kadar da kötü değil. Devam etti: "Büyük alnımla dolaşmak daha acı vericiydi , bu yüzden benim için kesinlikle buna değdi."

SAÇIN BÜYÜMESİ İÇİN MASAJ YAPIYOR

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Soya, saç ekimi yolculuğunun sekizinci ayında. Hem alnındaki yeni saçlarının büyümesini desteklemeye hem de donör bölgesinden arka saçların uzamasına odaklanıyor. Sonya sadece saç büyümesini destekleyen yiyecekler yemekle kalmayacak, aynı zamanda özel egzersizler ve masajlar da yapacak.

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