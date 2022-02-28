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Geniş gözenekler canınızı sıkmasın! Doğal kürler sayesinde istenmeyen gözeneklere veda etmeniz mümkün…

28.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genişlemiş gözenekler, en can sıkıcı cilt problemlerinin başında yer alıyor. Özellikle yağlı cilt tiplerinde sıkça görülen bu sorun, kötü bir görünüme neden oluyor. Geniş gözenekler sizin de canınızı sıkıyorsa endişelenmeyin! Evinizde bulunan malzemelerle gözenek görünümünü en aza indirebilirsiniz. Haydi, gelin detayları birlikte inceleyelim!

Geniş gözenekler canınızı sıkmasın! Doğal kürler sayesinde istenmeyen gözeneklere veda etmeniz mümkün…

Cildin rahatça nefes almasını sağlayan gözenekler, önemli bir göreve sahip. Makyaj ve sebum gibi etkenler iyice temizlenmediğinde ise gözeneklerin içine dolarak onların genişlemesini sağlıyor. Ayrıca ilerleyen yaşlarda cildin yeterli kolajen üretmemesi de gözeneklerin genişlemesine neden olan faktörler arasında. Cildinizi iyi temizleyip doğal kürleri uygulayarak gözeneklerinize veda edebilirsiniz. En etkili gözenek kürlerine göz atmaya ne dersiniz?

YUMURTA AKI MASKESİ

Yumurta akı, genişleyen gözeneklerin küçülmesinde en etkili yöntemlerin başında yer alıyor. Gözeneklerin yanı sıra sivilceleri kurutmak için de yumurta akını kullanabilirsiniz. Hassas bir cildiniz varsa maskeyi limon eklemeden yapabilirsiniz.

  • Bir yumurtanın akını, sarısından ayırıp bir kabın içine alın.

  • İçine 2 yemek kaşığı yulaf ezmesini ve 2 yemek kaşığı limon suyunu ekleyip homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

  • Hazırladığınız macunu yüzünüze uygulayıp 30 dakika bekleyin.

  • Ardından yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.

YAŞ MAYA MASKESİ

Maya, cildinizdeki tüm gözenekleri temizleyerek daha sıkı bir cilde kavuşmanızı sağlar. Maskeden sonra gül suyu ile cildinizi silerek maskenin etkisini arttırabilirsiniz.

  • Bir kâsenin içinde bir miktar sütü ve yaş mayayı karıştırın.

  • Temizlediğiniz cildinize maskeyi uygulayıp yaklaşık yarım saat kadar bekleyin.

  • Maske tamamen çıkana kadar cildinizi yıkayın.

KAKAO MASKESİ

Her cilt tipi için uygun olan kakao maskesini düzenli olarak uygulayarak gözeneklerinizden kurtulabilirsiniz. Kakao, içindeki antioksidanlar ve vitaminler sayesinde çok iyi bir cilt koruyucu olarak öne çıkıyor.

  • 2 yemek kaşığı kakao tozunu, 1 tatlı kaşığı balı ve 1 yemek kaşığı yoğurdu bir kabın içinde karıştırın.

  • Krem kıvamına gelen karışımı temizlediğiniz cildinize sürün.

  • 15 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık suyla maskeden arındırın.

BAL MASKESİ

Bal, gözeneklerin meydana getirdiği delikli görüntüyü yok etmede çok etkili bir besin maddesi. Aynı zamanda içindeki antibakteriyel ve mikrop önleyici içerikler tıkalı gözeneklerin temizlenmesine de yardımcı olur. Maskeyi haftada birkaç kez uygulayabilirsiniz.

  • 1 çay kaşığı balı, 1 çay kaşığı yoğurdu ve 1 çay kaşığı püre haline getirilmiş avokadoyu homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

  • Karışımı cildinize sürüp 20-30 dakika bekletin.

  • Soğuk suyla cildinizi temizleyin.


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