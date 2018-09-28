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- (geniş haber) BEYOĞLU'NDA BREZİLYALI TURİSTLERE HIRSIZ ŞOKU

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 10:11 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Taner YENER  İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda apart daireye giren hırsız, uyuyan iki turistin cep telefonu alarak kaçmak istedi.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Taner YENER İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda apart daireye giren hırsız, uyuyan iki turistin cep telefonu alarak kaçmak istedi. Bu sırada uyanan turist, hırsızla göz göze geldi. Turisti darp eden hırsız, çaldığı iki telefon ile olay yerinden kaçtı.
Olay, Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Elektrik sokak üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Brezilya'dan Türkiye'ye tatile gelen Andre Giles ile kız arkadaşı Livis Fernandes, Beyoğlu'ndaki apart daire yerleşti. Sokakta dolaşan 4 hırsızdan 3'ü gözcülük yaparken biri pencerenin demir parmaklıkları kırarak içeri girdi. Evdeki gürültüyle uyanan Andre Giles birden hırsızla göz göze geldi. Hırsızı engellemek isteyince aralarında itişme yaşandı. Andre, gözüne aldığı darbe ile yere düşünce hırsız iki cep telefonunu alarak kaçtı. Dışarı çıkan Brezilyalı turistler çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, turistlerden aldığı bilgiler ile hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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Turistlerin polise bilgi vermesi
Kırılan demir parmaklıklar
Apart daire
Turistlerin olayı anlatması
Daire sahibinin turistlerle konuşması
Genel ve detaylar

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