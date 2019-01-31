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/geniş haber/ Emniyet ve jandarmadan büyük uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 09:56 | Son Güncelleme

Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da polis ve jandarmanın yaptığı operasyonlarda  850 kilogram eroin ile 500 kilogram "Skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da polis ve jandarmanın yaptığı operasyonlarda 850 kilogram eroin ile 500 kilogram "Skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter hesabından duyurdu.
Vali Yerlikaya polisin yaptığı operasyonla ilgili "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin Sultanbeyli ve Sarıyer'de yaptığı operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı" dedi.
Jandarmanında bir TIR'a operasyon düzenlediğini belirten Yerlikaya, "İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizin yaptığı operasyonda bir TIR'da 500 kilogram uyuşturucu Skunk maddesi yakalanmış; 3 kişi gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, polis ve jandarmayı başarısından dolayı kutladı.

(FOTOĞRAF)

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