Genital bölgede bozukluk, kadınların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor

Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, genital bölgeyi oluşturan bölgelerde yaşanan deformasyonların görsel ve estetik açıdan rahatsızlık vermekle kalmadığını, psikolojik olarak da kadını güvensiz hissettirdiğini ifade ederek, genital estetik hakkında bilgi verdi.

“LABİOPLASTİ GENİTAL ESTETİK ARASINDA EN KISA SÜRELİ OPERASYON”

Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, büyük, küçük dudaklara yapılan müdahalelere ’Labium’ adı verilen dudaklarda dış genital yapıyı oluşturan ve daha kalın yani büyük dudaklar ile iç kısımda var olan küçük dudakların müdahalelerini kapsadığını açıkladı. Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, zaman içerisinde doğumdan sonra veya yaşa bağlı sarkmaların sonucunda görülebildiğini ve bu durumun görüntü bozukluğu oluşturduğunu belirtti. Kılıç, labioplastinin genital estetikler arasında en kısa zamanlı operasyon olduğu bilgisini verdi. Ancak estetik açısından da en dikkat gerektiren operasyon olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, estetik kavramının kişiden kişiye göre değişiklik gösterebildiğinin de altını çizdi.

“ANESTEZİ BİLE GEREKTİRMİYOR"

Prof. Dr. Kılıç, vajinoplastiyi (vajina estetiği), vajina daraltmak olarak ifade etti. Vajinoplasti işleminin hem cerrahi olarak hem de lazer olarak yapılabildiğini açıkladı. Kılıç, lazer ile vajinoplasti işleminin hızlı ve daha kolay bir işlem olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, cerrahi vajinoplastide doku fazlalığı alınarak daraltma ve etraftaki cilt dokusunun gençleştirilmesinin sağlanmakta olduğunu, lazer ile vajinoplastide ise anestezi dahi gerektirmeden çok kısa ve kolay bir yöntem ile içerideki kasların yenilenmesini sağlayan bir genital estetik olduğu bilgisini verdi.

(İHA)



