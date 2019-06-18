KADIN

Genital bölgenizdeki kozmetik sorunlara son!

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 17.06.2019 22:06 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta "Ameliyatlarda yeniliklerin birçoğu aslında büyük değil küçük değişimler ile gelir. Operasyonun yapılışında ki küçük değişimler ve iyileştirmeler eski yöntemi tamamen geride bırakan dramatik değişimlerden daha etkili olabilir diyerek açıklamalarda bulundu.

Genital bölgenizdeki kozmetik sorunlara son!

Karın ameliyatlarında minimal invaziv operasyonlar mümkün olabilmektedir. Açık yöntemlere göre laparoskopi daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve daha küçük ameliyat izi gibi avantajlara sahiptir.

Günümüzde hızla yayılan robotik cerrahi ise operasyonun güvenliğini ve etkililiğini herhangi bir şekilde tehlikeye atmadan geleneksel laparoskopinin sahip olduğu kısıtlamaların üstesinden gelerek operasyonun vücuda olan olumsuz etkisini minimum seviyeye getirmek için yapılan araştırmalar sonunda ortaya çıkmıştır.

YARA İZİ OLMAYAN AMELİYAT

Robotik cerrahi ile beraber artık operasyonların büyük bir çoğunluğu yaklaşık 0.8 cm olan kesilerden gerçekleştirilir. Operasyon sonrasında bu kesilerin izleri 6-12 ay içerisinde karşıdan bakıldığında fark edilmeyecek seviyeye gelir. Bir seneden daha uzun sürelerde ise artık gözle görülemeyecek kadar ortadan kalkar.

Histerektomi ve yumurtalık kisti operasyonlarının bazılarında ise sadece göbek deliğine açılacak olan tek bir kesi ile ameliyat yapılabilmektedir. Bu nedenle operasyonun hemen sonrasında bile yara izi dışarıdan bakıldığında neredeyse fark edilemeyecek seviyede kalır.

Özellikle görünüşüne dikkat edenler için robotik cerrahi yöntem diğer yöntemlere göre büyük bir avantaj sunar ve ameliyat sonrasında herhangi bir estetik müdahaleye gerek kalmaz.

ROBOTİK CERRAHİ İLE KONFORLU AMELİYAT SONRASI DÖNEM

Ameliyat sonrası süreç hastalar için en az ameliyatın kendisi kadar zorlu geçer. Zorlu iyileşme süreçleri hastaların psikolojik açıdan en güçlü olması gerektiği dönemde daha da büyük zorluklar yaşamasına nedenidir. Ancak robotik cerrahi sayesinde hem ameliyat hem de ameliyat sonrası hastalar için konforlu bir ortam bulunur.

Operasyonun son derece küçük kesilerden gerçekleşmesi ameliyat sonrası iyileşme sürecinin daha kısa olmasını sağlar. Ayrıca bu küçük kesilerin de zaman içerisinde farkedilemiyecek kadar küçük olması hastaların ameliyat öncesinde ve sonrasında daha rahat hissetmelerine olanak tanır.


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genital bölge sorun yara izi

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