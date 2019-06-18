Genital bölgenizdeki kozmetik sorunlara son!

Karın ameliyatlarında minimal invaziv operasyonlar mümkün olabilmektedir. Açık yöntemlere göre laparoskopi daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve daha küçük ameliyat izi gibi avantajlara sahiptir.

Günümüzde hızla yayılan robotik cerrahi ise operasyonun güvenliğini ve etkililiğini herhangi bir şekilde tehlikeye atmadan geleneksel laparoskopinin sahip olduğu kısıtlamaların üstesinden gelerek operasyonun vücuda olan olumsuz etkisini minimum seviyeye getirmek için yapılan araştırmalar sonunda ortaya çıkmıştır.

YARA İZİ OLMAYAN AMELİYAT

Robotik cerrahi ile beraber artık operasyonların büyük bir çoğunluğu yaklaşık 0.8 cm olan kesilerden gerçekleştirilir. Operasyon sonrasında bu kesilerin izleri 6-12 ay içerisinde karşıdan bakıldığında fark edilmeyecek seviyeye gelir. Bir seneden daha uzun sürelerde ise artık gözle görülemeyecek kadar ortadan kalkar.

Histerektomi ve yumurtalık kisti operasyonlarının bazılarında ise sadece göbek deliğine açılacak olan tek bir kesi ile ameliyat yapılabilmektedir. Bu nedenle operasyonun hemen sonrasında bile yara izi dışarıdan bakıldığında neredeyse fark edilemeyecek seviyede kalır.