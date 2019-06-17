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Genital estetik yaptıranların oranı arttı! Vajina daraltmanın yanı sıra...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 17.06.2019 13:38 | Son Güncelleme

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Defne Erkara, kadınlarda genital problemlere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunarak genital estetikler hakkında bilgi verdi.

Genital estetik yaptıranların oranı arttı! Vajina daraltmanın yanı sıra...

Op.Dr. Defne Erkara, “Kadın genital bölgesine yönelik işlemler son yıllarda hızla arttı. Pek çok kadın artık genital bölgesinin de güzel olmasını arzu ediyor. Toplumumuzda hala tabu olarak görülen kadın cinselliği ve kadın genital bölgesine ilişkin sorunların çözümü için pek çok kişi biz estetik cerrahlara başvuruyor. Öncelikle genital bölge anatomisi hakkında bilgi vermek gerekir. Kadın genital organına tıp dilinde vulva denir. Üst kısım yani biraz etli ve kıllı olan kısım mons pubis veya venüs tepesi adını alır. En dışta iç genital oranları kapatan labium majus yani büyük (dış) dudaklar, bunun içinde kelebek şeklinde ve pembe renkli labium minus yani küçük (iç) dudaklar ve en içeride, dışarıdan asla görünmeyen vajina yani döl yolu yer alır. Bütün bu kısımların estetik sorunları ayrı ayrı çözüme ihtiyaç duyar” dedi.

Op.Dr. Erkara, bazı estetik türlerini şöyle sıraladı: Mons pubis estetiği: Mons pubisten en büyük yakınma bu bölgenin büyük ve etli olması, dışarıdan mayo veya dar kıyafetlerden şişkinlik yaparak belli olmasıdır. Çözüm olarak eğer burada sarkma yoksa yağ alımı yeterli olur. Ancak sarkma varsa, genelde sorun karın derisinin sarkmasına bağlı olduğu için karın germe ameliyatı gerekir. Böylece mons pubis de yukarı doğru gerilmiş olur.

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Dış dudak estetiği: Dış dudakların içi tamamen yağ dokusu ile doludur. Bazen doğuştan bazen de zayıflama veya yaşlanmaya bağlı dış dudak yağları azalır ve dış dudaklar sarkık ve buruşuk bir görünüm alır. Bu yüzden iç dudaklar görünür hale gelir. Bu sorun sadece görsel olarak rahatsızlık vermez ayrıca dış dudakların iç dudak ve vajinayı dış etkenlerden korumasını da engeller. Çözüm olarak kişinin kendi vücudundan alınan yağların buraya transferi yani dış dudağa yağ enjeksiyonu ile olur.
İç dudak estetiği: İç dudakların görevi vajinayı dış etkenlerden korumaktır. Genelde dış dudakların içinde kalır ve dışarıdan görünmez. Ancak çoğunlukla doğuştan bazen de doğum vs travmasına bağlı olarak iç dudaklar uzayabilir, sarkabilir. Böylece dışarıdan belli olur hale gelir. Özellikle mayo ve tayt gibi dar giysi giyince ortaya çıkan görsel rahatsızlık yanısıra tahriş ve sürtünme sonucu kanama, enfeksiyon gibi sorunlara yol açar. Tedavisi labioplasti ameliyatı yani iç dudakların cerrahi yöntemle kesilerek kısaltılmasıdır.

Vajina daraltma: Bilindiği gibi vajina hem cinsel birleşmenin meydana geldiği hem de doğumun gerçekleştiği kanaldır. Bazen doğuştan genellikle de doğum sonrası vajina duvar kasları gevşeyerek cinsel birleşmenin olması gereken düzeyde olmasını engeller. Hem kadın hem erkek bu durumdan hoşnutsuzdur. Çare olarak vajina arka duvarındaki dokuların kesilerek vajina çapının daraltılması ve kasların sıkılaştırılması gerekir.

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Vajina beyazlatma: Aslında bu tabir yanlıştır. Çünkü genital bölgede kararan kısım dış genital oranlardır. Vulva beyazlatma veya genital bölge beyazlatması denilmelidir. Son yıllarda bu konuda talepler arttı. Toplumumuz genelde esmer kişilerden oluşuyor. Bu yüzden genital bölgeler de oldukça koyu bir renk alabiliyor. Sorunun tam olarak bir çözümü yok.
Labioplasti ve dış dudağa yağ enjeksiyonu sonrası bir miktar renk açılabiliyor. Olmazsa renk açıcı krem ve akabinde bir takım yine renk açıcı lazer uygulamaları yararlı oluyor. Ancak dediğim gibi tam bir sonuç henüz mümkün değil.

Sonuç olarak; genital bölgedeki sorunların hiçbirisi hayati sorunlar değil. Ancak bazı enfeksiyon ve tahrişlere yatkınlık yapanlar tıbbi nedenlerle diğerleri de görsel ve kozmetik nedenlerle kadınları çözüm arayışına yönlendiriyor.”

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
genital estetik vajina daraltma

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