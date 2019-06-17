Genital estetik yaptıranların oranı arttı! Vajina daraltmanın yanı sıra...

Op.Dr. Defne Erkara, “Kadın genital bölgesine yönelik işlemler son yıllarda hızla arttı. Pek çok kadın artık genital bölgesinin de güzel olmasını arzu ediyor. Toplumumuzda hala tabu olarak görülen kadın cinselliği ve kadın genital bölgesine ilişkin sorunların çözümü için pek çok kişi biz estetik cerrahlara başvuruyor. Öncelikle genital bölge anatomisi hakkında bilgi vermek gerekir. Kadın genital organına tıp dilinde vulva denir. Üst kısım yani biraz etli ve kıllı olan kısım mons pubis veya venüs tepesi adını alır. En dışta iç genital oranları kapatan labium majus yani büyük (dış) dudaklar, bunun içinde kelebek şeklinde ve pembe renkli labium minus yani küçük (iç) dudaklar ve en içeride, dışarıdan asla görünmeyen vajina yani döl yolu yer alır. Bütün bu kısımların estetik sorunları ayrı ayrı çözüme ihtiyaç duyar” dedi. Op.Dr. Erkara, bazı estetik türlerini şöyle sıraladı: Mons pubis estetiği: Mons pubisten en büyük yakınma bu bölgenin büyük ve etli olması, dışarıdan mayo veya dar kıyafetlerden şişkinlik yaparak belli olmasıdır. Çözüm olarak eğer burada sarkma yoksa yağ alımı yeterli olur. Ancak sarkma varsa, genelde sorun karın derisinin sarkmasına bağlı olduğu için karın germe ameliyatı gerekir. Böylece mons pubis de yukarı doğru gerilmiş olur.

Dış dudak estetiği: Dış dudakların içi tamamen yağ dokusu ile doludur. Bazen doğuştan bazen de zayıflama veya yaşlanmaya bağlı dış dudak yağları azalır ve dış dudaklar sarkık ve buruşuk bir görünüm alır. Bu yüzden iç dudaklar görünür hale gelir. Bu sorun sadece görsel olarak rahatsızlık vermez ayrıca dış dudakların iç dudak ve vajinayı dış etkenlerden korumasını da engeller. Çözüm olarak kişinin kendi vücudundan alınan yağların buraya transferi yani dış dudağa yağ enjeksiyonu ile olur.

İç dudak estetiği: İç dudakların görevi vajinayı dış etkenlerden korumaktır. Genelde dış dudakların içinde kalır ve dışarıdan görünmez. Ancak çoğunlukla doğuştan bazen de doğum vs travmasına bağlı olarak iç dudaklar uzayabilir, sarkabilir. Böylece dışarıdan belli olur hale gelir. Özellikle mayo ve tayt gibi dar giysi giyince ortaya çıkan görsel rahatsızlık yanısıra tahriş ve sürtünme sonucu kanama, enfeksiyon gibi sorunlara yol açar. Tedavisi labioplasti ameliyatı yani iç dudakların cerrahi yöntemle kesilerek kısaltılmasıdır.