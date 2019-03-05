KADIN

Genital organ problemlerine estetik bakış! İşte vajina gençleştirmenin yararları

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 05.03.2019 09:54 | Son Güncelleme

Evlilikte cinsel tatmin, birincil önceliğe sahiptir. Çoğu kadın, kimi zaman birleşme mutluluğunu engelleyen vajina sıkılığında azalma yüzünden endişeye kapılır. Bu sorunu düzeltmek üzere, vajina dokusunu yeniden yapılandırmak için estetik cerrahiye başvurmak yeterli.

Vajinanın cerrahi olarak düzeltilmesinin en güvenilen kozmetik işlemler arasında olduğunu belirten Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, vajina gençleştirmenin sekiz yararı hakkında şu bilgileri verdi:

Vajina gençleştirmenin 8 yararı

İDRAR KAÇIRMAYI ENGELLLER

İDRAR KAÇIRMAYI ENGELLLER
Pek çok hasta istemsiz idrar kaçırmaktan kaynaklı idrar tutamama sorunundan şikâyetçidir. Genellikle bu sorunu çözmek için başvurulan üroloji uzmanları, bir ya da iki saatlik bir işlem olan ve ameliyattan sonra kısa sürede iyileşmenin yaşandığı vajina yenileme operasyonunu önermektedir. Ameliyatın ardından sıkılaşan vajina kasları, ileri yaştaki kadınların idrar kaçırmasını önlemektedir.

HAREKET RAHATLIĞI SAĞLAR

HAREKET RAHATLIĞI SAĞLAR
Gevşek dış dudaklar, hareket sırasında çok sık sürtüneceğinden rahatsız eder. Yeniden yapılandırılmış dış dudaklar, bir rahatlık hissi verecektir. Dış dudaklardaki sarkma rahatsızlık ile birlikte huzursuzluğa da yol açar. Basit bir labiaplasti işlemi (iç dudakların kısaltılması ve estetik olarak düzeltilmesi), size rahat hareket etme özgürlüğünü geri verecektir.

ÖZGÜVENİ GERİ KAZANDIRIR

ÖZGÜVENİ GERİ KAZANDIRIR
Gevşek bir vajina, evlilikte cinsel birleşme sırasında yeterince tatmin olmamaya yol açar. Vajina yenileme ameliyatı vajina kanalı çevresindeki kasları sıkılaştırarak eşinizin daha iyi bir orgazm yaşamasına yardım edecektir.

KADINSI ÇEKİCİLİĞİ GERİ KAZANDIRIR

KADINSI ÇEKİCİLİĞİ GERİ KAZANDIRIR
Gevşek bir vajina kadının daha az çekici hissetmesine yol açabilir. İyi yapılandırılmış bir vajina, ameliyattan sonra doku ve kasların daha sıkı olmasını sağlarken vajina bölgesinin güzelliğini de geri kazandırır.

YAŞLANMA İZLERİNİ ÖNLER

YAŞLANMA İZLERİNİ ÖNLER
Vajina gençleştirme ameliyatı, vajinanın doğal yaşlanmasını önleyen ileri bir kozmetik cerrahi işlemidir. Ameliyattan sonra vajinanın iç çeperleri sıkılaşır ve bu yüzden ameliyatın etkisi kalıcıdır.

İÇ DUDAKLAR ARASINDA SİMETRİ SAĞLAR

İÇ DUDAKLAR ARASINDA SİMETRİ SAĞLAR
Bazı kadınların iç dudakları büyüktür, bazılarının da doğum yaptıktan sonra büyür. Her iki durumda da labiaplasti iç dudaklardaki asimetriyi düzeltmek için kusursuz bir tercih olacaktır.

RAHİMDEKİ SARKMAYI TEDAVİ EDER

RAHİMDEKİ SARKMAYI TEDAVİ EDER
Genellikle sarkmış bir rahim için vajinoplasti (fazla derinin alınması yoluyla vajina sarkıklığının onarılması ve vajina duvarının tamir edilip sıkılaştırılması) ya da vajina gençleştirme ameliyatı tavsiye edilmemektedir. Bununla birlikte sorunun büyüklüğüne göre danıştığınız cerrah vajinoplasti sırasında bu sorunu da tedavi edebilir.

DAHA GENÇ HİSSETMENİZİ SAĞLAR

DAHA GENÇ HİSSETMENİZİ SAĞLAR
Vajinal gençleştirme ameliyatı daha genç hissetmenizi sağlar. Yeniden yapılandırılmış bir vajina ile daha sıkı hissedecek ve daha iyi bir nemlenme yaşayacaksınız. Vajinoplasti ve labiaplasti vücudunuzun en özel bölgesinde, hem içten hem dıştan bir güzellik için gereklidir.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vajina gençleştirme vajina dokunusunu yapılandırmak

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

22 yıl boyunca 80 binden fazla hemşire araştırıldı, sonuçlar şaşkına çevirdi

22 yıl boyunca 80 binden fazla hemşire araştırıldı, sonuçlar şaşkına çevirdi

Asyalı kadınların cinsel sırrı bunda saklı ama...

Asyalı kadınların cinsel sırrı bunda saklı ama...

Devletten destek aldı şimdi siparişlere yetişemiyor

Devletten destek aldı şimdi siparişlere yetişemiyor

Hangisi gerçek hangisi sahte?

Hangisi gerçek hangisi sahte?

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Adet düzensizliğinin 8 önemli nedeni!

Adet düzensizliğinin 8 önemli nedeni!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

En büyük icat olarak görülüyor ama bu haplar 'erkekleşme' etkisi gösteriyor

En büyük icat olarak görülüyor ama bu haplar 'erkekleşme' etkisi gösteriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece çalışan kadınların menopoza erken girme olasılıkları yüzde 9 daha fazla

22 yıl boyunca 80 binden fazla hemşire araştırıldı, sonuçlar şaşkına çevirdi

Erken menopoz ve kemik sağlığı üzerindeki etkileri

Erken menopoz ve kemik sağlığı üzerindeki etkileri

Çikolata kisti embriyonun tutunmasını engeller mi?

Çikolata kisti embriyonun tutunmasını engeller mi?

Miyom belirtileri nelerdir, tanısı nasıl konur?

Çok sık rastlanıyor peki miyom ne anlama geliyor?

Memeden sonra şimdi de kalça implantları tehlikeli bulundu! 'Kansere neden olabilir'

Dikkat! Memeden sonra şimdi de kalça implantları tehlikeli bulundu

Ketojenik Diyet kadınlara yaramadı! Gerekçesi ise vajianadan kötü koku yayması

Vajinanın kötü kokmasının nedeni bu olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.