Genital organ problemlerine estetik bakış! İşte vajina gençleştirmenin yararları

Vajinanın cerrahi olarak düzeltilmesinin en güvenilen kozmetik işlemler arasında olduğunu belirten Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, vajina gençleştirmenin sekiz yararı hakkında şu bilgileri verdi:

Vajina gençleştirmenin 8 yararı

İDRAR KAÇIRMAYI ENGELLLER Pek çok hasta istemsiz idrar kaçırmaktan kaynaklı idrar tutamama sorunundan şikâyetçidir. Genellikle bu sorunu çözmek için başvurulan üroloji uzmanları, bir ya da iki saatlik bir işlem olan ve ameliyattan sonra kısa sürede iyileşmenin yaşandığı vajina yenileme operasyonunu önermektedir. Ameliyatın ardından sıkılaşan vajina kasları, ileri yaştaki kadınların idrar kaçırmasını önlemektedir.

HAREKET RAHATLIĞI SAĞLAR Gevşek dış dudaklar, hareket sırasında çok sık sürtüneceğinden rahatsız eder. Yeniden yapılandırılmış dış dudaklar, bir rahatlık hissi verecektir. Dış dudaklardaki sarkma rahatsızlık ile birlikte huzursuzluğa da yol açar. Basit bir labiaplasti işlemi (iç dudakların kısaltılması ve estetik olarak düzeltilmesi), size rahat hareket etme özgürlüğünü geri verecektir.

ÖZGÜVENİ GERİ KAZANDIRIR Gevşek bir vajina, evlilikte cinsel birleşme sırasında yeterince tatmin olmamaya yol açar. Vajina yenileme ameliyatı vajina kanalı çevresindeki kasları sıkılaştırarak eşinizin daha iyi bir orgazm yaşamasına yardım edecektir.

KADINSI ÇEKİCİLİĞİ GERİ KAZANDIRIR Gevşek bir vajina kadının daha az çekici hissetmesine yol açabilir. İyi yapılandırılmış bir vajina, ameliyattan sonra doku ve kasların daha sıkı olmasını sağlarken vajina bölgesinin güzelliğini de geri kazandırır.

YAŞLANMA İZLERİNİ ÖNLER Vajina gençleştirme ameliyatı, vajinanın doğal yaşlanmasını önleyen ileri bir kozmetik cerrahi işlemidir. Ameliyattan sonra vajinanın iç çeperleri sıkılaşır ve bu yüzden ameliyatın etkisi kalıcıdır.

İÇ DUDAKLAR ARASINDA SİMETRİ SAĞLAR Bazı kadınların iç dudakları büyüktür, bazılarının da doğum yaptıktan sonra büyür. Her iki durumda da labiaplasti iç dudaklardaki asimetriyi düzeltmek için kusursuz bir tercih olacaktır.

RAHİMDEKİ SARKMAYI TEDAVİ EDER Genellikle sarkmış bir rahim için vajinoplasti (fazla derinin alınması yoluyla vajina sarkıklığının onarılması ve vajina duvarının tamir edilip sıkılaştırılması) ya da vajina gençleştirme ameliyatı tavsiye edilmemektedir. Bununla birlikte sorunun büyüklüğüne göre danıştığınız cerrah vajinoplasti sırasında bu sorunu da tedavi edebilir.