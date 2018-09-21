Genital siğilleri hafife almayın! Kanserin habercisi olabilir!

Genital siğil tedavisinde geç kalınması halinde lezyonların (doku bozukluğu) oluşması kaçınılmazdır. Çoğunlukla daha önceden bulaşmış bir partnerle korunmasız cinsel ilişki sonrasında ortaya çıkan genital sivil, Human Papilloma Virüsü (HPV) nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Daha çok aktif cinsel yaşlar olan 18-25 yaş arasında görülür. Bununla birlikte genital siğiller, rahim ağzı kanserinin en önemli sebepleri arasındadır. Genital siğillerle ilgili internette birçok kötü tablo olmasına rağmen sanıldığı kadar panik yaratacak bir durum değildir. Bu noktada erkeklerin dikkat etmesi gereken partnerini düşünerek hareket etmek ve partnerle bu konuyu paylaşmaktır. Sizde veya partnerinizle bulgular varken cinsel ilişkiye girmekten kaçının. Eğer genital siğiliniz varsa cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar açısından da test edilmelisiniz. Kadınlar Risk Altında! Dünyada yaklaşık 100 milyon kişi bu hastalıktan tedavi görmektedir. Rahim ağzı kanserlerinin %99’ u HPV enfeksiyonu nedeniyle ortaya çıkar. 50’den fazla tipi olan HPV’nin ellerde ve ayaklarda görülen tipleri zararsızdır. Cinsel yolla bulaşan HPV alt tiplerinden 15 tanesinin kanserojen olduğu saptanmıştır. Bu konuda erkekler içlerini ferah tutabilir, çünkü kanser riski sadece kadınları tehdit ediyor.

Siğiller; genellikle tek yada çok sayıda, yumuşak, karnabahar görünümünde ve ağrısız şekilde görülüyor. Siğiller, erkekte peniste, idrar kanalı içinde, kadın da ise; cinsel organ dış dudakları çevresinde, vajinanın içinde, rahim ağzında, anüs çevresinde yerleşebilir. Oral cinsel ilişkiler nedeniyle ağız içinde de bu siğillere rastlanabilir. Temasla Bulaşabilir HPV’nin bulaşması için cinsel ilişki şart değildir. Bulaşmış bölgenin birbiriyle olan teması da virüsün bulaşması için yeterlidir. Virüs bulaştıktan yaklaşık 1 yıl sonra siğil şeklinde belirtilere ortaya çıkabilir. Ancak aradan geçen bu süre zarfında kişide lezyon görülmese bile bulaşıcılık olabilir. Siğilin olduğu durumlarda bulaşıcılık riski oldukça yüksektir. Risk Faktörleri Çok eşli ve korunmasız cinsel yaşam, cinsel yolla bulaşan diğer hastalıkların varlığı, kötü beslenme, kişisel hijyenin bozuk olması, bağışıklık sisteminin baskılandığı durumlar da kişilerin HPV’ye yakalanma olasılığı oldukça yüksektir. Nasıl Korunuruz? HPV’den korunmanın en iyi yolu; tek eşliliktir. Birden fazla cinsel eşi olanların düzenli prezervatif(kondom) kullanması riski düşürür.