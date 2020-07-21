Genital uçuk nedir? Tedavisi nasıldır?

İlk enfeksiyondan sonra virüs vücutta uykuda kalır ve yılda birkaç kez tekrar aktif hale gelebilir. Birden çok cinsel partnerin olması, virüsün bulaşma ve hastalığın nüksetme ihtimalini artırır.

Bu uçuklar; enfekte olan yerde ağrı, kızarıklık, kaşıntı ve genital bölgede yara oluşmasına sebep olabileceği gibi kimi zaman da hiçbir semptom gözlenmeyebilir.

Genital Uçuk Nedenleri

Herpes simpleks virüsü enfeksiyonunun iki türü, genital uçuklara neden olabilir:

HSV-1: Bu, genellikle ağzın etrafında uçuklara veya kabarcıklara neden olan tiptir. HSV-1 genellikle deriden cilde temas yoluyla yayılır, ancak oral seks sırasında genital bölgeye de yayılabilir. Nüksetme olasılığı HSV-2 virüsüne göre daha düşüktür. Dünya Sağlık Örgütüne göre HSV-1 virüsü 50 yaşın altındaki tüm insanların %67’sini etkiliyor ancak çoğu kişi enfekte olduğunun farkında bile değil.

HSV-2: Genelde genital uçuğa neden olan türdür. Virüs, cinsel yolla veya cilt temasıyla bulaşabilir. HSV-2, açık bir yara olsun veya olmasın çok yaygın ve oldukça bulaşıcı bir virüstür.