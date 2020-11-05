Geniz akıntısına ne iyi gelir? Geniz akıntısı nasıl geçer ve tedavisi

Boğazınızda bir doluluk ve başınızda ise sürekli olarak bir ağrı hissediyorsanız geniz akıntısı yaşıyor olabilirsiz. Bu durumun uzun sürmesi halinde hiç şüphesiz günlük yaşantınız olumsuz yönde etkilenecektir. Peki yaş aralığı fark etmeden herkesin karşılaşabileceği geniz akıntısı neden olur ve geniz akıntısına ne iyi gelir? İşte bu konu hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar... Geniz akıntısı nedir? Geniz akıntısı insan vücudu için esasında oldukça normal bir tepkidir. Sinüs ve bronşlarda toplanan mukozanın burun boşluğunun arkası yani geniz bölgesine akışı olarak bilinir. Fakat bu akıntının bazı nedenlerden dolayı daha yoğun ve sık olması, kişide balgam ve boğazda gıcık oluşmasına sebep olur. Dolayısıyla geniz akıntısı ve balgam çoğunlukla birlikte gözlenen rahatsızlıklardır ve her ikisi de özellikle mevsim geçişlerinde çok sık ortaya çıkmaktadır. Kişilerde sık sık balgam çıkarma isteği, balgamlı öksürük ve rahatsız edici bir boğaz gıcıklığına sebebiyet verebilmektedir. Bu durum aynı zamanda başka hastalıkları tetikleyebilir, hatta aynı anda geçirilen bir diğer hastalıkla ölümcül bir hal alabilir. Normal şartlarda hissedilmeyen bir akıntı olan ve vücut için de normal olan bu süreç rahatsız edici boyutlara ulaştığında kişinin hayat kalitesini düşürür.

Geniz akıntısının belirtileri nelerdir? Geniz akıntısının kıvamlı ve yoğun bir hal alması kulak içinde ve yüzde şişmeye, öksürüğe ve balgam oluşmasına neden olur. Bu duruma bağlı olarak seste kalınlaşma, boğaz ağrıları, burun tıkanıklığı, balgamlı ve kuru öksürük gibi belirtiler ortaya çıkar. Soğuk algınlığı, nezle, astım, faranjit vb. hastalıklarla birleşerek, daha ağır seyreden bir hastalık durumuna gelebilir. Tetikleyici nedenler olarak ilaç kullanımı, mevsimsel geçişler, sigara kullanımı ve çeşitli hastalıklar gösterilir. Geniz akıntısında teşhis ve tedavi Geniz akıntısı çözüm bulunabilen bir rahatsızlıktır. Geniz akıntısına çözüm arayan hastalar, sıklıkla teşhis konusunda sorun yaşamaktadır. Çünkü geniz akıntısı belirtileri başlangıçta normal bir akıntı seyrine sahipken, giderek şiddetini artıran bir yol izler. Sigara kullanımının aşırı olduğu ve su tüketiminin az olduğu bireylerde geniz akıntısının yoğun ve sık görüldüğü aşikardır. Bol su tüketimi bu evrede oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Geniz akıntısı başlangıçta kendi kendimize düzeltebileceğimiz bir hastalık olarak karşımıza çıkar. Bu sebeple geniz akıntısına evde uygulanabilecek basit yöntemlerle çözüm bulunabilmektedir. Evde uygulanabilecek bazı doğal yöntemler ise şu şekildedir:

Tuzlu su ile boğaza gargara yapmak

Tuzlu su ile burnu temizlemek

Günde 8 ile 10 bardak arası su tüketmeye özen göstermek

Günde içerisinde 2 ya 3 kez zencefil çayı içmek

Bal ve limon karışımı içmek

Buruna yakın bölgeye nane yağı uygulaması yapmak

Gün içerisinde bazı öğünlerde sıcak çorba içmek

Günlük olarak içilen suya az miktarda elma sirkesi ilave etmek İlaçla tedavi konusuna gelecek olursak; birçok ilacın akıntının fazla salgılanmasına neden olduğu bilindiğinden bu konuda mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Özellikle üst solunum yollarında meydana gelen enfeksiyonel rahatsızlıklar mukoza sıvısının artmasına yol açabilir. Bunun sonucunda oluşan aşırı geniz akıntısı boğazda ağrı ve acıya sebep olmaktadır. Böyle bir sağlık sorununda ise atılacak olan en doğru adım bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmak olacaktır. Genellikle kendi kendine geçmesi beklenen geniz akıntısı, diğer hastalıklarla birleşerek daha rahatsız edici bir boyuta ulaşabilir. En çok önerilen çözüm yolları arasında sinüslerin açılması için bol su ile temizlenmesi, sigara tüketiminin azaltılması, enfeksiyonel hastalıklardan korunmaya çalışılması, doktor tarafından verilmiş olan spreyin beraberinde tuz kullanma, evde mevcut durumdaki tozların temizlenmesi, burun ve üst solunum yollarını yumuşatarak rahatlatan buhar ya da nemli hava ortamı sağlamak olarak gösterilir. Mukoza sıvısı burundan akarsa burun akıntısına, genizden akarsa da geniz akıntısına sebep olur. Genellikle evde uygulanacak basit tuzlu su spreyleri hem burun hem de genizde meydana gelen akıntıların geçmesine önemli ölçüde yardımcı olmaktadır. Akıntılara alerjilerin de neden olabileceği unutulmamalıdır. Fakat on gün ve üzeri bir süre akıntı geçmez ve yoğun şekilde devam ederse bir doktora da başvurulması tavsiye edilir. Çünkü bu durum sinüslerde ve boğazda tahrişe sebep olacağı gibi reflü gibi mide hastalıklarını da tetikleyebilir.