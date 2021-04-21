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George Floyd davasında karar: Eski polis memuru Chauvin cinayetten suçlu bulundu

21.04.2021 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs 2020'de siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan beyaz eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı davada karar açıklandı. İki gün süren tartışmaların ardından karara varan juri üyeleri Chauvin cinayetten suçlu bulundu.

George Floyd davasında karar: Eski polis memuru Chauvin cinayetten suçlu bulundu

ABD'nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs 2020'de siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan beyaz eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı davada karar açıklandı.

İki gün süren tartışmaların ardından karara varan juri üyeleri Chauvin cinayetten suçlu bulundu.

12 jüri üyesi karar varmadan önce üç hafta duruşmalarda aralarında görgü tanıkları, polis yetkilileri, tıp uzmanlarını dinleyip, saatler süren video görüntülerini izlemişti.

Chauvin, 9 dakikadan uzun süre diziyle Floyd'un ensesine basarken görüntülenmişti.

Cinayetle suçlanan 45 yaşındaki eski polisin avukatları, Floyd'un nefes alamamasının nedeninin fentanil adlı aşırı dozda bir ağrı kesici alması olduğunu öne sürmüştü.

Minneapolis Emniyet Müdürü Medaria Arradondo da ifadesinde, Chauvin'in Floyd'u gözaltına alırken, polisin güç kullanımına yönelik politikasını ihlal etttiğini ve kurallara uymadığını söylemişti.

George Floyd'a ne olmuştu?

46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de akşam saatlerinde Güney Minneapolis'teki bir bakkaldan bir paket sigara aldı.

Dükkan sahibi Floyd'un verdiği 20 doların sahte olduğundan kuşkulandı, Floyd'un itiraz ederek sigaraları geri vermemesi üzerine polisi aradı.

Derek Chauvin

İhbar üzerine polis geldi ve Floyd'u kelepçeledi. Ekip aracına bindirilirken direnen Floyd, kelepçeli olarak, polis tarafından yüz üstü yere yatırıldı.

Dünyanın seyrettiği görüntüler o sırada çevrede bulunanlarca kaydedilmeye başlandı.

Polis memuru Chauvin, iddianameye göre 9 dakikayı aşkın bir süre diziyle Floyd'un ensesine bastı.

Diğer iki polis memuru Floyd'u yerde tutmaya yardım ederken, dördüncü bir polis de çevredekilerin müdahale etmesini engelledi.

anma

Bu süre içinde Floyd'un 20'den fazla kez "Nefes alamıyorum" dediği duyuldu.

Video görüntülerinde Floyd'un hareketsiz kalışı ve polisler tarafından taşınması da izlendi.

Floyd hastaneye kaldırılmış ama bir saat sonra öldüğü açıklanmıştı.

Floyd'un ölümü geçtiğimiz yıl dünya çapında ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoları tetiklemişti.

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