HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. George Floyd protestoları: Derek Chauvin ilk kez yargıç karşısına çıktı, kefalet ücreti 1 milyon 250 bin dolar

George Floyd protestoları: Derek Chauvin ilk kez yargıç karşısına çıktı, kefalet ücreti 1 milyon 250 bin dolar

08.06.2020 21:52 | Son Güncelleme

ABD'de siyah Amerikan vatandaşı George Floyd'u öldürmekle suçlanan, görevden alınan beyaz polis memuru Derek Chauvin, Minnesota kentinde ilk kez yargıç karşısına çıktı. Chauvin, duruşmaya video konferans yöntemiyle katıldıChauvin, duruşmaya video konferans yöntemiyle katıldı. Yargıç, Chauvin'in kefalet ücretini 1 milyon 250 bin dolar olarak belirledi.

George Floyd protestoları: Derek Chauvin ilk kez yargıç karşısına çıktı, kefalet ücreti 1 milyon 250 bin dolar

ABD'de siyah Amerikan vatandaşı George Floyd'u öldürmekle suçlanan, görevden alınan beyaz polis memuru Derek Chauvin, Minnesota kentinde ilk kez yargıç karşısına çıktı. Chauvin, duruşmaya video konferans yöntemiyle katıldı.

Yargıç, Chauvin'in kefalet ücretini 1 milyon 250 bin dolar olarak belirledi.

Chauvin ise yaklaşık 11 dakika süren duruşmada herhangi bir açıklama yapmadı.

Bir sonraki duruşma tarihi ise 29 Haziran olarak belirlendi.

Chauvin, "kasıtlı olmadan ikinci derece cinayet" ,"üçüncü derece cinayet" ve "ikinci derece taksirle adam öldürme" ile suçlanıyor.

ABD'de bu suçlardan yargılananlar sırasıyla 40, 25 ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılabiliyor.

George Floyd 25 Mayıs'ta gözaltına alınmış, Derek Chauvin yaklaşık 9 dakika boyunca diziyle onun boğazına bastırırken görüntülenmişti.

Floyd'un hayatını kaybetmesi sonrası ABD'de protesto gösterileri düzenlenmiş, gösteriler zamanla baska bazı ülkelere de yayılmıştı.

Click here to see the BBC interactive
Derek Chauvin dışında görevden alınan üç polis memuru da "ona yardım etmek" ve "suç ortağı olmak" ile suçlanıyor.

George Floyd için daha önce Minneapolis ve North Carolina'da anma törenleri düzenlenmişti.

Floyd'un cenaze töreni ise yarın uzun süre yaşadığı Texas eyaletinin Houston kentinde yapılacak.

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın Floyd'un Houston'daki yakınların ziyaret etmesi ve başsağlığı dilemesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma sezonu açtı! Şeyma sezonu açtı!
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 209'a yükseldiFransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 209'a yükseldi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın favori içeceğinin sırrı çözüldü!

Erdoğan'ın favori içeceğinin sırrı çözüldü!

'Aktif siyaseti bırakıyorum' mesajıyla istifa etti!

'Aktif siyaseti bırakıyorum' mesajıyla istifa etti!

Bikini hali olay olan Serenay'dan bomba paylaşım! Kural bozdu

Bikini hali olay olan Serenay'dan bomba paylaşım! Kural bozdu

Konut kredisinde faiz düştü, fiyatlar arttı

Konut kredisinde faiz düştü, fiyatlar arttı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunan Bakan'a yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunan Bakan'a yanıt

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

Diğer Haberler
Bağdat Havalimanı'nın yakınına füze saldırısı

Bağdat Havalimanı'nın yakınına füze saldırısı

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 209'a yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 209'a yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 964'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 964'e yükseldi

Ülkenin sağlık bakanı koronaya yakalandı!

Ülkenin sağlık bakanı koronaya yakalandı!

Polonya’da 5 bine yakın madenciye virüs bulaştı!

Polonya’da 5 bine yakın madenciye virüs bulaştı!

Putin'den Zaharova’ya 'büyük görev'

Putin'den Zaharova’ya 'büyük görev'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.