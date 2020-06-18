George Floyd protestoları: New York'ta 'Adalet yoksa huzur da yok', 'Tenimin rengi yüzünden beni öldürme' sloganlarıyla adalet arayışı

New York'ta Cuma günü çeşitli sosyal medya ağlarından New Yorklulara yayılan mesajlarda, protestolara maskesiz katılınmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve hatta kimliksiz yola çıkılmaması iletiliyordu.

Zira neredeyse 77 gündür hayatın durduğu, yaklaşık 30 bin kişinin hayatını kaybettiği, insanların işlerinden ve hatta evlerinden olduğu şehirde sabır taşının çatlayacağı aşikardı. Dört gündür yaşananlar Covid-19 endişesini aldı ikinci sıraya attı.

Koronavirüsünün bulaşma riski ve sosyal mesafe sebebiyle ülke çapına yayılmaz denen protestolar Cuma akşamı New York'un neredeyse her bölgesinde gerçekleşirken, Brooklyn'de olaylar içinden zor çıkılacak bir hale geldi.

Floyd'un hayatını kaybetmesinin dördüncü gününde olaylar Minneapolis, Saint Paul, Chicago, Los Angeles ve Memphis'in ardından Atlanta ve New York'a da sıçradı.

ABD'nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden Minneapolis'te George Floyd'un, polis tarafından gözaltına altına alınırken boğazına basılması sonucu hayatını kaybetmesi ülke çapında protestolara yol açtı.

Gösteriler istenmeyen noktalara gidebilirdi, Vali Andrew Cuomo protestocuları desteklediğini söylese de verilen mesaj açıktı: Bu protestolar bugüne kadar hayatlarını kaybeden tüm siyahların anısı ve adalet çağrısı için yapılıyordu.

New York'ta Queens, Bronx, Manhattan ve Brooklyn bölgelerindeki gösterilerin başlama saati 18.00 olarak açıklansa da toplanma alanları erken saatlerde dolmaya başlarken, polis helikopterleri de şehrin üzerinde havalandı.

Brooklyn'de Barclays Center'ın etrafındaki tüm dükkanlar erken saatlerde kepenklerini indirdi. Nihayetinde Barclay's Center'ın dibinde Target mağazası vardı ve orası da Minneapolis'teki Target mağazası gibi yağmanın adresi olabilirdi.

Zira iddialara göre ABD'nin en büyük mağaza zincirlerinden biri olan Target, Minneapolis polis teşkilatına 300 bin dolarlık CCTV desteğinde bulunmuş, güvenlik kameraları için çok büyük bir bütçe ayırmıştı.

Göstericiden çok daha fazla sayıda polisin biriktiği alan akşama doğru sosyal mesafenin akıllardan tamamen çıktığı noktaya geldi. Gösteriye katılmak isteyenlere kimlik sorgusu başladı, protestocuların etrafı tamamen polisle kapatıldı, 'I can't breathe' (Nefes alamıyorum) ve aralıksız 'George Floyd' diye bağıran kalabalık Barclays Center'ın önüne dizilen bariyerlere kadar geldi.