Gerçeği ihbar ortaya çıkardı! Saka kuşu beslenmesine ve satışına 120 bin lira ceza

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde nesli tükenmekte olan kuşların satışının yapıldığına ilişkin bilgi alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekipleri, hemen harekete geçti.

İKİ KATLI EVDEN 120 SAKA KUŞU ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 2 katlı evin zemin katına kurulan kuş kafesinde, avlanması ve beslenmesi yasak olan 120 saka kuşu ele geçirdi. El koyulan kuşlar, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

120 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Düzenlenen operasyonda yakalanan ev sahibi Suriyeli N.S. gözaltına alınırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 120 bin TL ceza uygulandı.

DHA

