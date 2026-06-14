Dışarıdaki pahalı soğuk kahvelere veda ettirecek ev yapımı öneriler

Hazırsanız içinizi ferahlatacak, gününüze enerji katacak o nefis listeye geçelim!

1. Dalgona Kahvesi



Bir dönemin efsanesi olan, üzerindeki o bulut gibi yoğun kahve köpüğüyle kalpleri çalan bol köpüklü Frappe keyfi.Malzemeler: 2 yemek kaşığı granül kahve, 2 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı sıcak su, soğuk süt.Yapılışı: Kahve, şeker ve sıcak suyu krema kıvamına gelene kadar hızlıca çırpın. Buzlu sütün üzerine kaşıkla yavaşça kondurun.

2. Cold Brew



Pahalı hazır şişeleri unutun, ihtiyacınız olan tek şey biraz zaman. Asiditesi düşük, içimi yumuşak bu tarifle evde tam bir kahve gurmesi kesileceksiniz.

Malzemeler: 100 gr kalın öğütülmüş filtre kahve, 1 litre soğuk su.

Yapılışı: Kahve ve suyu kavanozda karıştırıp kapağını kapatın. 16 saat buzdolabında demlenmeye bırakıp, filtreyle süzün. Bol buzla servis edin.

Philips Barista Brew ile farkı yakala: İyi bir Cold Brew için kahvenin kalınlığı çok önemlidir. İşte burada Philips Barista Brew’un 15 öğütme boyutlu metal konik öğütücüsü devreye giriyor! Çok inceden kalına 15 farklı boyutuyla çekirdekleri tam istediğiniz ayarda öğütüp, her yudumda yepyeni lezzet derinliklerini keşfetmenizi sağlıyor.

3. Buzlu Latte



O sütün üzerinde süzülen kahve katmanının estetiğini evde yakalamak sandığınızdan çok daha kolay. Telefonları hazırlayın, Instagram story saati geliyor!

Malzemeler: 1 shot espresso, 3/4 su bardağı soğuk süt, ağzına kadar buz.

Yapılışı: Bardağı buzla doldurun, soğuk sütü ekleyin. En son Philips Barista Brew'dan aldığınız taze espressoyu sütün üzerine yavaşça bırakın ve o görsel şöleni izleyin.Neden mi dışarıdakilerden daha iyi? Çünkü elimizin altında Philips Barista Brew’un barista tarzı espresso için tasarlanmış 58 mm paslanmaz çelik portafiltresi var!

4. Affogato



Kahve mi tatlı mı karar veremeyenlerin İtalyan rüyası. Sadece iki malzemeyle kendinizi Roma sokaklarındaki şık bir kafede hissetmek serbest.

Malzemeler: 1-2 top vanilyalı dondurma, 1 shot sıcak espresso.

Yapılışı: Şık bir kaseye dondurmayı koyun, üzerine Philips Barista Brew makinenizden taze akıttığınız o mis kokulu sıcak espressoyu doğrudan dökün ve hemen kaşıklayın.

5. Iced Caramel Macchiato



Kafelerde büyük boylarına hayran kaldığımız o meşhur içeceği evde tam kıvamında hazırlıyoruz. Karamel ve sütün o muazzam uyumu kalbinizi çalacak.

Malzemeler: 1 yemek kaşığı karamel sos, 1 shot taze espresso, 1 su bardağı soğuk süt, bol buz.

Yapılışı: Bardağın tabanına ve kenarlarına karamel sosu gezdirin. Buz ve sütü ekleyip, en son taze espressonuzu dökerek bitirin.

6. Nutellalı Buzlu Kahve



Güne enerjik ve tatlı bir başlangıç yapmak isteyenlerin modunu saniyeler içinde düzeltecek o yoğun çikolatalı ve kafeinli bomba. Tam bir serotonin patlaması!

Malzemeler: 1 tatlı kaşığı Nutella, 1 shot sıcak espresso, 1 su bardağı soğuk süt, buz.

Yapılışı: Nutella'yı sıcak espressonun içinde eriyene kadar hızlıca karıştırın. Blender ellerinizden öper; buz ve sütle birlikte iyice çekin.

8. Frappuccino



Sıra beklemeden, tam istediğiniz ölçüde ve tamamen size özel bir kahve deneyimi. Blender'ı ve iyi kahvesi olan herkes evinin profesyonel baristası olabilir.

Malzemeler: 1 bardak buz, 1 shot espresso, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı çikolata sosu, krem şanti.

Yapılışı: Buz, espresso, süt ve sosu blender'a atıp buzlar tamamen kırılana kadar çekin. Bardağa alıp üzerini krem şantiyle süsleyerek kendinizi şımartın.