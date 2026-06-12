Kahve tarihindeki ilginç bilgilerden kaçını doğru biliyorsun?

Sadece kahve sevenler tam puan alacak!

1/8 Cambridge Üniversitesindeki araştırmacılar kahve makinesinin dolu olup olmadığını yerlerinden kalkmadan görmek için ne icat etmişlerdi? Dünyanın ilk web kamerasını Sensörlü alarm sistemini Otomatik kahve demleyiciyi Zaman ayarlı prizi

2/8 Brezilya hükümeti 1932 Los Angeles Olimpiyatlarına katılacak sporcularının masraflarını karşılamak için nasıl bir çözüm bulmuştur? Sporcuları kahve yüklü bir gemiyle yola çıkarıp limanlarda kahve sattırmıştır Halktan olimpiyat vergisi toplamıştır Olimpiyat komitesinden borç almıştır Kahve üreticilerinden sponsorluk istemiştir

3/8 Müzisyen Ludwig van Beethoven her sabah kahvesini hazırlarken neye kesinlikle dikkat ederdi? Her fincan için tam olarak 60 adet kahve çekirdeği saymaya Kahvesine sadece 35 ml süt eklemeye Sadece Brezilya çekirdekleri kullanmaya Suyun 90 derece olmasına

4/8 Kafeinsiz kahve 1903 yılında Alman tüccar Ludwig Roselius tarafından nasıl tesadüfen bulunmuştur? Taşıma sırasında deniz suyu alan çekirdeklerin kafein etkisini kaybetmesiyle Kahve çekirdeklerinin fazla kavrulmasıyla Farklı bir ağaç türünün aşılanmasıyla Toprağa karışan özel bir mineral sayesinde

5/8 İstatistiklere göre dünyada kişi başına en çok kahve düşen ve ortalama tüketimi yıllık 12 kilogramı bulan ülke hangisidir? Finlandiya İtalya Kolombiya ABD

6/8 Kahvenin anavatanında efsaneye göre çoban Kaldi keçilerinde ne fark edip kahve meyvesini kaynatmaya karar vermiştir? Kırmızı meyveleri yiyen keçilerin normalden çok daha enerjik olduğunu Keçilerin tüylerinin daha parlak olduğunu Keçilerin daha fazla süt verdiğini Sadece belirli bir saatte o ağacın yanına gittiklerini

7/8 2015 yılında astronotların uzayda espresso içebilmesi için Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilen makinenin adı nedir? ISSpresso AstroBrew GalaxyPress StarCoffee