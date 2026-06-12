Kahve tarihindeki ilginç bilgilerden kaçını doğru biliyorsun?

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Cambridge Üniversitesindeki araştırmacılar kahve makinesinin dolu olup olmadığını yerlerinden kalkmadan görmek için ne icat etmişlerdi?
Dünyanın ilk web kamerasını
Otomatik kahve demleyiciyi
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Brezilya hükümeti 1932 Los Angeles Olimpiyatlarına katılacak sporcularının masraflarını karşılamak için nasıl bir çözüm bulmuştur?
Sporcuları kahve yüklü bir gemiyle yola çıkarıp limanlarda kahve sattırmıştır
Halktan olimpiyat vergisi toplamıştır
Olimpiyat komitesinden borç almıştır
Kahve üreticilerinden sponsorluk istemiştir
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Müzisyen Ludwig van Beethoven her sabah kahvesini hazırlarken neye kesinlikle dikkat ederdi?
Her fincan için tam olarak 60 adet kahve çekirdeği saymaya
Kahvesine sadece 35 ml süt eklemeye
Sadece Brezilya çekirdekleri kullanmaya
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Kafeinsiz kahve 1903 yılında Alman tüccar Ludwig Roselius tarafından nasıl tesadüfen bulunmuştur?
Taşıma sırasında deniz suyu alan çekirdeklerin kafein etkisini kaybetmesiyle
Kahve çekirdeklerinin fazla kavrulmasıyla
Farklı bir ağaç türünün aşılanmasıyla
Toprağa karışan özel bir mineral sayesinde
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İstatistiklere göre dünyada kişi başına en çok kahve düşen ve ortalama tüketimi yıllık 12 kilogramı bulan ülke hangisidir?
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Kahvenin anavatanında efsaneye göre çoban Kaldi keçilerinde ne fark edip kahve meyvesini kaynatmaya karar vermiştir?
Kırmızı meyveleri yiyen keçilerin normalden çok daha enerjik olduğunu
Keçilerin tüylerinin daha parlak olduğunu
Keçilerin daha fazla süt verdiğini
Sadece belirli bir saatte o ağacın yanına gittiklerini
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2015 yılında astronotların uzayda espresso içebilmesi için Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilen makinenin adı nedir?
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Dünyaca ünlü espresso bazlı içecek "cappuccino" ismini nereden almıştır?
Capuchin rahiplerinin giydikleri cübbelerin renginden
İtalyancada köpük anlamına gelen bir kelimeden
İçeceği ilk yapan İtalyan baristanın soyadından
Roma dönemine ait kilden yapılmış bir çanak türünden