Gerçek bir kahve gurmesi misin?

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Basit bir soruyla başlayalım. Espresso nasıl hazırlanır?
Kahve soğuk suda bekletilir.
Çekirdekleri iri bir şekilde öğütülür.
Öğütülmüş kahve basınçlı suyla demlenir.
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Arabica'yı Robusta'dan ayıran özelliği biliyor musun?
Sadece espresso için kullanılması.
Aromatik olup düşük kafein içermesi.
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Peki, filtre kahvede öğütülme derecesinin önemli olmasının nedeni nedir?
Demleme hızını ve tadını etkiler.
Kafeinsiz olmasını sağlar.
Çekirdeğin kökenini değiştirir.
Kahvenin rengini etkiler.
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Çekirdeklerin kavrulma derecesi arttığında ne olur?
Çekirdeğin içindeki su miktarı azalır.
Yoğun ve belirgin tatlar ön plana çıkar.
Herhangi bir değişim olmaz.
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Single orgin ne demektir?
Belirli bir bölgeden gelen kahve
Birden fazla kahvenin karıştırılması
Tek bir çekirdeğin kullanılması
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Kahve dilinde "gövde" ne demektir?
Kahvenin fincandaki rengini belli eder.
Çekirdeğin büyüklüğü ile ilgilidir.
Kahvenin sıcaklığını anlatır.
Kahvenin ağızda bıraktığı etkiyi ifade eder.
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Son olarak! Kahvenin aromasını korumak için ne yapmalıyız?
Çekirdekleri açıkta bırakmalıyız.
Hava, ışık , em ve sıcaktan korunmalı.
Kahveyi öğüttükten sonra bekletmeliyiz.
Çekirdekleri suda saklamalıyız.