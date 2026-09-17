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Gerçek bir kahve gurmesi misin?

Kahve içmeyi seviyor olabilirsin ama kahve hakkında gerçekten ne kadar bilgi sahibisin? Bu testte kahve dünyasına ne kadar hâkim olduğunu birlikte göreceğiz!

Gerçek bir kahve gurmesi misin?
Elif Nur Çamurcu

Gerçek Bir Kahve Gurmesi misin?

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Basit bir soruyla başlayalım. Espresso nasıl hazırlanır?

Basit bir soruyla başlayalım. Espresso nasıl hazırlanır?
Kahve soğuk suda bekletilir.
Çekirdekleri iri bir şekilde öğütülür.
Sütle hazırlanır.
Öğütülmüş kahve basınçlı suyla demlenir.
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Arabica'yı Robusta'dan ayıran özelliği biliyor musun?

Arabica'yı Robusta'dan ayıran özelliği biliyor musun?
Daha acı olması.
Sadece espresso için kullanılması.
Kavrulmaması.
Aromatik olup düşük kafein içermesi.
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Peki, filtre kahvede öğütülme derecesinin önemli olmasının nedeni nedir?

Demleme hızını ve tadını etkiler.
Kafeinsiz olmasını sağlar.
Çekirdeğin kökenini değiştirir.
Kahvenin rengini etkiler.
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Çekirdeklerin kavrulma derecesi arttığında ne olur?

Çekirdeklerin kavrulma derecesi arttığında ne olur?
Çekirdeğin içindeki su miktarı azalır.
Kahve aromasız olur.
Yoğun ve belirgin tatlar ön plana çıkar.
Herhangi bir değişim olmaz.
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Single orgin ne demektir?

Belirli bir bölgeden gelen kahve
Birden fazla kahvenin karıştırılması
Tek bir çekirdeğin kullanılması
Şekersiz içim
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Kahve dilinde "gövde" ne demektir?

Kahve dilinde "gövde" ne demektir?
Kahvenin fincandaki rengini belli eder.
Çekirdeğin büyüklüğü ile ilgilidir.
Kahvenin sıcaklığını anlatır.
Kahvenin ağızda bıraktığı etkiyi ifade eder.
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Son olarak! Kahvenin aromasını korumak için ne yapmalıyız?

Son olarak! Kahvenin aromasını korumak için ne yapmalıyız?
Çekirdekleri açıkta bırakmalıyız.
Hava, ışık , em ve sıcaktan korunmalı.
Kahveyi öğüttükten sonra bekletmeliyiz.
Çekirdekleri suda saklamalıyız.

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kahve Kadın
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