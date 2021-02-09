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Gerçek diye imitasyon altın gasp eden şüpheli tutuklandı

09.02.2021 14:19 | Son Güncelleme:
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Konya’da silahıyla girdiği kuyumcudan gerçek diye imitasyon altınları gasp eden şüpheli tutuklandı.Olay, dün merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Bedesten Çarşısı’nda bulunan kuyumcuda yaşandı.

Konya’da silahıyla girdiği kuyumcudan gerçek diye imitasyon altınları gasp eden şüpheli tutuklandı.
Olay, dün merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Bedesten Çarşısı’nda bulunan kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Bağcıatal’a (24) ait kuyumcuya giren Sezer Karga, çeyrek altın fiyatını sorduktan sonra silahını çıkardı. Mehmet Bağcıatal’a ‘beynini dağıtırım’ diyen zanlı, altınların bez torbanın içerisine doldurulmasını istedi. Bunun üzerine Mehmet Bağcıatal da tezgahta bulunan ve imitasyon olan 25 adet altını torbanın içerisine doldurdu. İçerisinde gerçek altın olduğunu sandığı torbayı alan silahlı soyguncu, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Sezer Karga’yı (35) kısa sürede yakaladı. Konya Adliyesine sevk edilen Sezer Karga çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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