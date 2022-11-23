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Gerçek hayatta korku filmini yaşadılar! "Bunlar çıldırmış" Sonra bir anda ortadan kayboldular...

23.11.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir karga sürücü adeta gökyüzünü istila etti. Neredeyse korku filmlerini aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı kentte şaşkınlığını gizleyemeyen bazı vatandaşlar “Kargalar çıldırmış” yorumunu yaparken Türkçeye “Karga” olarak çevrilen 1994 yapımı "The Crow" filmine işaret etti.

Gerçek hayatta korku filmini yaşadılar! "Bunlar çıldırmış" Sonra bir anda ortadan kayboldular...

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da akşam saatlerinde ortaya çıkan bir görüntü çok sayıda vatandaşta büyük şaşkınlığa yol açtı. Bir anda ortaya çıkan karga sürüsü, kentin semalarını adeta işgal etti. Gökyüzünde kalabalık karga sürüsünü gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı. Akşam karanlığının çökmeye başladığı saatlerde, gökyüzünü bir anda istila eden yüzlerce karganın Süleymanpaşa semalarında atik ve hızlı bir şekilde hareketleri, filmlerdeki korku dolu sahneleri anımsattı.

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"KARGALAR ÇILDIRMIŞ! HATTA ONUNLA İLGİLİ BİR FİLM VAR, AYNI ONUN GİBİ"

Tekirdağlı esnaf Gürkan Demir yaptığı açıklamada, “Bu hayvanlar, genelde bu aylarda akşam oldu mu sanki birbirleriyle ortaklaşa bir karar almış. Saat 6-7 arası bir başlıyorlar. ‘Vak vak, gak gak gak’ diye hadi onu da geçtim. Sabah bir geliyoruz. Dükkanın önü pislik içinde. Her yere pisliyorlar. İnsanlar artık onların altından geçmeye korkuyorlar. Hele şurada bir çınar ağacı var. Altını spatula ile kazısan kazıyamazsın. Kargalar çıldırmış. Hatta onunla ilgili bir film var. Aynı onun gibi bir şey bir insanlara saldırması eksik. Ama bunlar başka türlü saldırıyor. Bayağı bir pisletiyorlar” dedi.

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Gökyüzünü uzun bir süre işgal eden karga sürüsü, havanın kararmasıyla ortadan kayboldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Süleymanpaşa karga

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