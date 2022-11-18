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  4. Yalovalı balıkçının oltasına domuz köpekbalığı takıldı! Türk denizlerinde çok nadir

Yalovalı balıkçının oltasına domuz köpekbalığı takıldı! Türk denizlerinde çok nadir

18.11.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da amatör balıkçılıkla uğraşan Emrah Ekinciel'in oltasına domuz köpekbalığı takıldı. Ekinciel, ilk kez gördüğü canlının cinsini araştırmaya başlarken, balığın yeniden doğal yaşam alanına salınması istendi. Bu türün Türk denizlerinde nadir rastlanan bir tür olduğu öğrenilirken, Ekinciel, domuz köpekbalığını kent merkezindeki Yürüyen Köşk Sahili'nden denize bıraktı.

Yalovalı balıkçının oltasına domuz köpekbalığı takıldı! Türk denizlerinde çok nadir

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde balık avına giden Emrah Ekinciel, oltasına takılan balığı görünce şaşkınlığa uğradı. Balığı oltadan çıkararak ölmemesi için muhafaza altına alan Ekinciel, ilk kez gördüğü canlının cinsini araştırmaya başladı.

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TÜRK DENİZLERİNDE NADİR BİR TÜR

Ekinciel, balığın fotoğraf ve videolarını çekerek İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine ulaştırdı. Üniversiteden gelen cevapta ise bu balığın Latince ismi "oxynotus centrina" olan "domuz köpekbalığı" olduğu belirtildi. Bu türün Türk denizlerinde nadir rastlanan bir tür olduğunun ifade edildiği geri bildirimde, balığın yeniden doğal yaşam alanına salınması tavsiye edildi. Bunun üzerine Ekinciel, domuz köpekbalığını kent merkezindeki Yürüyen Köşk Sahili'nden denize bıraktı.

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(İHA)


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