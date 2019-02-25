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Gerçek Kim gelirken, benzer Kim sınır dışı edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 12:12 | Son Güncelleme

Vietnam, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un Zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Kim’in benzeri Vietnam’dan sınır dışı edildi.ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un tarihi görüşmesine ev sahipliği yapacak olan Vietnam’dan ilgin bir haber geldi.

Gerçek Kim gelirken, benzer Kim sınır dışı edildi

Vietnam, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un Zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Kim’in benzeri Vietnam’dan sınır dışı edildi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un tarihi görüşmesine ev sahipliği yapacak olan Vietnam’dan ilgin bir haber geldi. Kim Jong-Un’a benzerliği ile dikkat çeken Avustralyalı komedyen Howard X, Vietnam’dan sınır dışı edildi. Geçtiğimiz hafta Donald Trump’ın benzeri Russell White ile Vietnam’da bir araya gelen Howard X bugün, Vietnam’ın başkenti Hanoi’deki havalimanından ayrılırken basın mensuplarına açıklamada bulundu. Howard X, “Kuzey Korelilerin espri anlayışı yok. Mizah, diktatörlüklere karşı en güçlü silahtır” ifadelerini kullandı. Kim’in benzeri sınır dışı edilirken, Trump’ın benzerinin ise Vietnam’da kalmasına izin verildi. Trump’ın benzer Vietnam’da kaldığı süre boyunca herhangi bir gösteri geçekleştiremeyecek.
Howard X, Trump ve Kimîn ilk zirvesinin gerçekleştirildiği Singapur’a da gelmiş, burada da gözaltına alınmıştı.
Kuzey Kore lideri Kim ile ABD Başkanı Trump ile çarşamba ve perşembe günü bir araya gelecek.

Gerçek Kim gelirken, benzer Kim sınır dışı edildi

Gerçek Kim gelirken, benzer Kim sınır dışı edildi

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