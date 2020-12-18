Gerdek gecesi korkusu ve ilk cinsel ilişki ile ilgili bilmeniz gerekenler

İnsanlar söz konusu olduğunda temel dürtülerin başında cinsellik gelir. Evlenmeden önce cinsel birleşme yaşamayan bireylerin evlilik sonrasında yaşayacakları ilk geceleri yani gerdek gecesi onları korkutabilir. Gerek toplumsal yapı gerekse hazırlık sürecinde yaşanan stresli olaylar çiftlerin ilk gecesini daha da stresli hale getirebilir. Hatta öyle ki çiftler bu stres karşısında neyi nasıl yapacaklarını dahi bilmezler. Siz de bu geceye dair duyulan korku hakkında merak ettiklerinizi sayfamızda bulabilirsiniz.
Geleneksel duyguların baskın olduğu toplumlarda cinsellik bir tabu olarak görülebilir ve bu durumda bireylerin ilk cinsel birleşmelerinde korkmalarına sebep olabilir. Henüz cinsel deneyimi olmayan erkek ve kadınlar, evliliğin gerçekleşmesiyle ilk deneyimlerini yaşamaya hazır hale gelirler. Düğünün bitiminde ya da ertesi gece gerçekleşmesi beklenen gerdek gecesi, ilk cinsel birleşme olarak tanımlanır. Cinsellik hakkında bilgi sahibi olmayan insanları gerdekte korku yaşamaları normaldir. Lakin bu noktada kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemek ve gerekirse alanında uzman kişilerden yardım almak gerekir. İlk birleşmenin gerçekleşeceği an herkes için elbetteki önemlidir. Bu sebeple korkularınızı yenerek daha sağlıklı bir süreç geçirebilirsiniz.
Düğün hazırlıkları sırasında hemen hemen her genç kadının aklına “gerdek gecesi korkusu nasıl atlatılır?” şeklinde sorular gelir. Bireylerin evlilik öncesinde cinsel birleşme yaşamamaları düğün sonrasındaki ilk gece biraz stresli olmalarına sebep olabilir. Bu sadece bireylerin kendilerinden dolayı değildir, aynı zamanda çevresel faktörler de bu durumu olumsuz etkiler. Bu korkuların meydana gelmesinde etkili olan hal ve hareketler şu şekilde sıralanabilir:
İlk gece korkusunu tetikleyen başlıca sebep çevresel faktörlerdir. Düğün günü yaklaştıkça düğün stresini yaşarken aynı zamanda bu muhabbetlere maruz kalan kadınlar için durum daha da zorlaşır. Nitekim söylenen bilgilerin çoğu gerçeği yansıtmaz veya eksiktir. Şöyle ki;
Evlilik kararı alan bireylerin sıklıkla aklına gelen “gerdek gecesi korkusu nasıl yenilir?” konusunda çeşitli veriler mevcuttur. Vajinusmus gibi bir durum söz konusu olmadığı sürece bu kişilerin elinde olan bir durumdur. Korkularınızı geride bırakmak için ilk olarak yapmanız gereken konu hakkında güvenilir kaynaklardan bilgi edinmek olacaktır. CETAD: Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği tarafından hazırlanan veriler faydalı olur. Şunu bilmelisiniz ki, ilk cinsel birleşmede performans önemli değildir. Acele etmeden kendinize ve partnerinize zaman vererek ilerlemelidir. Cinsellik abartılmaya ve yalan bilgilerin yayılmasına müsait bir alandır. Bunun farkında olmalı ve başkalarının söylediklerini dikkat almamalısınız. İlk gece birlikte olmak zorunda değilsiniz, bu baskıyı ortadan kaldırarak kendinizi hazır hissettiğiniz an denemelisiniz. İlişki sırasında partnerinizle ne kadar açık bir şekilde iletişim kurarsanız ilk geceyi o kadar rahat atlatabilirsiniz. Konu hakkında kaygılarınızı ortadan kaldırmakta zorluk çekiyorsanız doktor yardımı alabilirsiniz.
Kimileri için korkulu bir rüya olurken kimisi için ilk kez yaşanacak özel bir durumdur. Hayalini kurduğunuz düğünün ardından sevdiğiniz kişiyle cinsel birliktelik yaşayacağınız an elbette ki önemlidir. İlk cinsel birleşmede yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi olursanız bu anı daha da kusursuz kılabilirsiniz. Her şeyin başı iletişimdir. Partnerinizle iletişiminiz ne kadar kuvvetli olur ve hazır olduğunuzu dile getirirseniz o kadar rahat olursunuz. Cinsel birleşme yaşanmadan önce ön sevişmeyi uzun tutarak özellikle kadının birleşmeye hazır hale getirilmesi gerekir. Hayalperest davranmamak size yardımcı olur. Penisin içeriye rahat girebilmesi için yeterince kaygan olmasına dikkat edilmelidir. Seks yapmak insanın doğasında olan bir durumdur. Çiftlerin bunu kabul etmesi ve birbirini rahatlatması daha sağlıklı ilişki kurulmasında etkilidir.
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