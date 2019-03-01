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"Gerekli kovuşturmayı yaptıracağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 20:19 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın: "(Avusturya'daki Sembol Yasası) Mahkemeye başvurduk, bunun takipçisiyiz. Bozkurt'tan hadi iç mihraklardaki PKK'lılar gocunuyor, bunun dış hamileri de aynı gocuntuyu gösteriyor. PKK'nın, diğer terör gruplarının yaptığı eylemlere matuf işaretleri bozkurt işaretiyle karıştırmak bize en büyük hakarettir. Biz bunu kabul edilemez buluyoruz ve gerekli kovuşturmayı da yaptıracağız" - "Aylar öncesinden adını koyduğumuz zillet ittifakının tuzaklarına, kumpaslarına düşmeden özellikle PKK'nın sesinin soluğunun kesildiği bir süreçte tutup PKK'yı kravat takarak, resmi elbise içerisine sokarak şehirlere taşıma projesinin oyununu bozan parti olmak istiyoruz"

ÇORUM (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avusturya'da, aralarında "bozkurt" sembolünün de bulunduğu işaret ve sembollerin yasaklanmasına ilişkin mahkemeye başvurduklarını belirterek, "PKK'nın, diğer terör gruplarının yaptığı eylemlere matuf işaretleri Bozkurt işaretiyle karıştırmak bize en büyük hakarettir. Biz bunu kabul edilemez buluyoruz ve gerekli kovuşturmayı da yaptıracağız." dedi.

Partisinin seçim çalışmaları kapsamında Çorum'a gelen Aydın, MHP Çorum Belediye Başkan Adayı Kenan Şahin ile esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşlarla sohbet edip partisine destek isteyen Aydın, bir kuruyemişçi dükkanında da vatandaşlara leblebi dağıttı.

Aydın, partisinin belediye başkan adayı Şahin'in seçim irtibat bürosunu ziyaretinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, Avusturya'da "aşırıcılık ve siyasal İslam ile mücadele" gerekçesiyle aralarında "bozkurt" sembolünün de bulunduğu, çeşitli gruplara ait işaret ve sembollerin kamuya açık yerlerde kullanımını yasaklayan "Sembol Yasası"nın yürürlüğe girmesiyle ilgili sorusu üzerine Aydın, MHP olarak Avrupa'da en güçlü siyasi yapı olduklarını söyledi.

Söz konusu yasaya tepki gösteren Aydın şunları kaydetti:

"İki gün önce PKK'lı militanlar Avrupa Karma Parlamentosu binasını bastılar, cam çerçeve kırdılar, yıktılar. Aslında burada Avrupa'nın gerçekten Türkiye'ye karşı çifte standardını, iki yüzlülüğünü çok net şekilde görüyoruz. Aslında zarar veren PKK, zarar veren İŞİD, zarar veren DHKP/C'nin yurt dışı uzantıları. Burada tarihten gelen birtakım husumetten dolayı, kuşatmalardan bu tarafa Avusturya'nın Türkiye'ye böyle bir fobisi var. Aslında bizim oradaki teşkilatlarımızın, masum Türk vatandaşlarının, ekmeğinin peşinde olan arkadaşlarımızın varlığı onların emniyeti için de bir teminattır."

Aydın, sap ile samanın karıştırılmaması gerektiğini dile getirerek, "Bunlar sap ile samanı karıştırdıkları, bir zamanlar kendileri himaye edip besledikleri PKK'lı teröristler artık onların kontrolünden çıktığı için onlar adına bir yasak koyma, onları engelleme adına bir hamle yaparken maalesef o tarihi husumetten dolayı bulunduğu ülkenin her türlü değerlerine sahip çıkan, saygılı olan bir iradenin de yaptığı o öze dönük işaretini, bozkurt işaretimizi de bunun arasına katıyorlar." diye konuştu.

Bozkurt işaretinin yasaklanmasının takipçisi olacaklarını anlatan Aydın, "Federasyon Başkanımız Cemal Çetin Bey bunun hukuki kovuşturmasını, takibini yapacak. Mahkemeye başvurduk, bunun takipçisiyiz. Bozkurttan hadi iç mihraklardaki PKK'lılar gocunuyor, bunun dış hamileri de aynı gocuntuyu gösteriyor. PKK'nın, diğer terör gruplarının yaptığı eylemlere matuf işaretleri Bozkurt işaretiyle karıştırmak bize en büyük hakarettir. Biz bunu kabul edilemez buluyoruz ve gerekli kovuşturmayı da yaptıracağız." ifadesine yer verdi.

- "Cumhur İttifakının önceliği ülkenin birlik ve beraberliği"

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne de az bir süre kaldığını dile getiren Aydın, Cumhur İttifakı olarak önceliklerinin ülkenin birlik ve beraberliği olduğunu vurguladı.

Önceliklerinin bayrak, vatan, millet ve devlet olduğunu, bunlardan taviz vermeden seçimlere gittiklerini vurgulayan Aydın, "Beka diye ifade ettiğimiz dirlik ve birlik olmadan, son yurdunda burayı bile bize reva görmeyen iç ve dış mihrakların gözünü üzerimize diktiği bir süreçte çok daha dikkatli olacağız." dedi.

İttifak yapan diğer partileri de eleştiren Aydın, şunları kaydetti:

"Aylar öncesinden adını koyduğumuz zillet ittifakının tuzaklarına, kumpaslarına düşmeden özellikle PKK'nın sesinin soluğunun kesildiği bir süreçte tutup PKK'yı kravat takarak, resmi elbise içerisine sokarak şehirlere taşıma projesinin oyununu bozan parti olmak istiyoruz. Böyle bir kararlığımız vardır. Biz dün de zillet diyorduk bugün de zillet diyoruz yarın da zillet diyeceğiz. Çünkü gerçekten hiçbir ortak paydası olmayan 4 farklı benzemezin bir araya gelmesini, hangi söylemde bir araya geldiklerini de henüz anlamış değiliz."

Aydın, Cumhur İttifakı'nın ise ortak paydaları bulunduğuna dikkati çekerek, "Cumhur İttifakı'mızın duruşu ve merkezine koyduğu temel ilkeler bellidir. Devletin varlığıdır, bu coğrafyada var oluşudur, Allah'a şükür iç ve dış mihraklara en ufak bir şekilde taviz vermemek vardır, bayrağın gönderde kalması vardır, vatanın, milletin bölünmemesi vardır. Bu tür çok net ortaya koyduğumuz Cumhur İttifakı'nın olmazsa olmaz temel ilkeleri varken karşı tarafın hangi ortak ülküde, ortak prensipte ya da ilkede birleştiklerini anlamakta zorlanıyoruz." sözlerine yer verdi.

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Avusturya bozkurt işareti Çorum MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın Sembol Yasası

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