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Gergin veya stres altındaysanız tuvalete koşun

30.07.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları bir süredir bağırsakla beyin arasındaki bağlantıları mercek altına aldı. Gergin ve endişeli hissetmenin yanı sıra stres altında olduğunuzda dışkılama dürtüsü yaşadığınızı daha önce fark ettiniz mi? Muhtemelen de bu durumdan nefret ettiniz. Ancak sinirli olma durumunda bağırsaklar harekete geçerek tuvalete gitmenize neden olur.

Gergin veya stres altındaysanız tuvalete koşun

Bağırsak ve beyin arasında ortaya çıkan bağlantılar şaşırtıcı boyutlara ulaştı. Bağırsak sağlığının genel hatta ruh sağlığına olan etkisi şaşırtıyor. YouTuber, gastroenterolog ve Erkek Sağlığı köşe yazarı Dr. Sameer Islam, neden sinirli olunduğunda dışkılama ihtiyacı hissedildiğini anlattı.

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SİNİRSEL DIŞKILAMA

Sinirsel dışkılamanın doğru olduğunu söyleyen Dr. İslam, durumun beynimizi bağırsaklarımıza bağlayan parasempatik ve sempatik sinir sistemimizin çok yaygın bir parçası olduğunu dile getirdi. Sindirim sistemimizdeki sinirler gergin olduğunuzda hızla kasıldığından, dışkı yapma isteği artabilir. Dr. İslam bu durum için, "Sinirsel bir tepkiye verilen normal bir tepkidir" diyor.

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BAŞA ÇIKILAMADIĞINDA NE YAPILMALI?

Kaygıya bağlı bu dışkı yapma başa çıkılamayacak kadar fazla hale geldiğinde, bağırsak sorunlarına yardımcı olmak için önce kaygı durumunun tedavi edilmesi gerekiyor. Dr. İslam, "Ne zaman [kafanızda] endişeli olsanız, GI kanalınızda kendini gösterebilir" diyor. "Yani ne zaman gergin olsanız tuvaleti kullanma dürtüsünü hissetmek çok yaygın."

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Sinirli olduğunuzda tuvalete gitme ihtiyacı hissediyorsanız sakın tutmayın ve mutlaka gidip yapın. Bağırsaklarınızı sakinleştirmeye yardımcı olması için doktor kontrolünde ishal önleyici ilaç kullanmayı deneyebilirsiniz. Son olarak da mümkün olduğunca rahatlamaya çalışın, bunu söylemek yapmaktan daha kolay olabilir.

Dr. İslam, "Derin bir nefes almak, yürüyüşe çıkmak ve sizi strese sokan o ortamın dışına çıkmak bu konuda da size yardımcı olacaktır" diyor.


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