Geri sayım başladı! Kanlı Ay Tutulması sonrası küllerinden yeniden doğacak 4 burç

Ağustos 2026, astrolojik açıdan yılın dikkat çeken aylarından biri. 12 Ağustos'taki Güneş tutulmasının ardından 28 Ağustos'ta bu kez Balık burcunda Ay tutulması gerçekleşecek.

Astrolojik kaynaklara göre ise tutulma Balık burcunun yaklaşık 5 derecesinde meydana gelecek. Güneş Başak'ta, Ay ise karşısındaki Balık'ta olacak. Bu nedenle tutulmanın ana temasını Balık-Başak aksı oluşturacak.

28 AĞUSTOS AY TUTULMASININ ASTROLOJİK ANLAMI NE?

Astrolojide Ay tutulmaları sıradan bir Dolunay'dan daha güçlü bir tamamlanma ve farkındalık dönemi olarak yorumlanıyor. Uzun süredir görmezden gelinen bir konunun görünür hale gelmesi, bir sürecin sona ermesi veya kişinin duygusal olarak önemli bir gerçekle yüzleşmesi gibi temalar tutulmalarla ilişkilendiriliyor.

28 Ağustos tutulması, Balık-Başak hattında Eylül 2024'te başlayan ve Şubat 2027'ye kadar devam edecek yedi tutulmalık serinin altıncı halkası. Bu nedenle özellikle son iki yıldır devam eden bazı meselelerde yeni bir dönüm noktası yaşanabileceği yorumlanıyor.

Balık-Başak aksı astrolojide sezgi ile mantık, akış ile kontrol, ruhsal ihtiyaçlarla gündelik sorumluluklar ve fedakârlık ile sınır koyma arasındaki dengeyle ilişkilendiriliyor.

AY TUTULMASINDAN EN ÇOK HANGİ BURÇLAR ETKİLENECEK?

Tutulma 4°54' Balık'ta gerçekleşeceği için astrolojik kaynaklar özellikle değişken burçları öne çıkarıyor.

Haritasında Balık, Başak, İkizler ve Yay'ın 0-10 dereceleri arasında kişisel gezegenleri veya önemli noktaları bulunanların tutulmadan daha güçlü etkilenebileceğini belirtiliyor. Bu nedenle tutulmanın en çok etkilemesi beklenen dört burç:

Balık – Başak – İkizler – Yay

Özellikle bu burçların ilk derecelerinde Güneş, Ay veya yükseleni bulunan kişiler için etkilerin daha kişisel hissedilebileceği düşünülüyor.

BALIK: HAYATINDA BİR DÖNEM KAPANABİLİR

Tutulmanın doğrudan Balık burcunda gerçekleşmesi nedeniyle listenin ilk sırasında Balıklar bulunuyor. Balıklar açısından kimlik, kişisel ihtiyaçlar, ilişkiler ve geleceğe ilişkin kararlar gündeme gelebilir. Uzun zamandır taşınan bir yükten vazgeçme veya artık kişinin kendisini temsil etmeyen bir dönemi geride bırakma isteği güçlenebilir.

Balıkların özellikle duygusal konularda acele etmek yerine yaşananları gözlemlemesi öneriliyor.

BAŞAK: İLİŞKİLERDE KARAR ZAMANI

Ay Balık'tayken Güneş'in Başak'ta bulunması nedeniyle tutulmanın diğer ana aktörü Başak burcu olacak. Başakların özellikle ilişkilerinde önemli bir farkındalık yaşaması mümkün. Romantik ilişkiler kadar evlilik, ortaklıklar ve yakın birebir ilişkiler de gündeme gelebilir.

"Ben ne istiyorum?" ile "Karşımdaki insandan ne bekliyorum?" soruları arasındaki denge önem kazanabilir. Uzun süredir ertelenen bir konuşma yapılabilir veya bir ilişkinin geleceği konusunda daha net bir tablo ortaya çıkabilir.

İKİZLER: KARİYERDE YÖN DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEME GELEBİLİR

Değişken burçlardan İkizler de tutulmanın güçlü etkisini hissedebilecek burçlar arasında. İkizler açısından özellikle kariyer, toplumsal statü, hedefler ve özel hayat-kariyer dengesi ön plana çıkabilir. Uzun süredir üzerinde çalışılan bir projenin sonuçlanması, iş hayatında bir gerçeğin ortaya çıkması veya kariyer hedeflerinin yeniden sorgulanması mümkün olabilir. Bazı İkizler için "Gerçekten yapmak istediğim iş bu mu?" sorusu tutulmanın ardından daha fazla önem kazanabilir.

YAY: EV VE AİLE KONULARI ÖNE ÇIKABİLİR

Tutulmadan güçlü etki alması beklenen bir diğer değişken burç ise Yay. Yaylar açısından ev, aile, geçmiş ve kişinin kendisini güvende hissettiği alanlarla ilgili meseleler öne çıkabilir. Taşınma düşüncesi, aile içinde uzun zamandır konuşulmayan bir konu veya geçmişten gelen duygusal bir mesele yeniden gündeme gelebilir. Kariyer ile aile hayatı arasında kurulması gereken denge de daha görünür hale gelebilir.