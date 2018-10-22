HABER

Gerilim çok yükseldi, Rusya'dan 'nükleer' misilleme

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2018 11:20 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Soğuk Savaş döneminde imzalanan ve Avrupa'yı nükleer füzelerden arındıran anlaşmadan çekileceğini söyledi.

Gerilim çok yükseldi, Rusya'dan 'nükleer' misilleme

Nükleer silahları sınırlayan bu anlaşmadan çekilme kararına Rusya'nın anlaşmayı ihlal etmesini gerekçe gösteren Trump'ın açıklaması Moskova'nın misilleme tehdidinde bulunmasına yol açtı.

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyet lider Mikhail Gorbachev tarafından 1987 yılında müzakere edilen Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması, iki ülkenin de Avrupa ve Alaska'yı vurabilecek kısa ve orta menzilli nükleer füzeleri kullanmasını yasaklıyordu.

Trump Cumartesi Nevada'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya maalesef anlaşmaya uymadı, biz de bu nedenle anlaşmayı iptal edecek ve anlaşmadan çekileceğiz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov da Pazar günü yaptığı açıklamada ABD'nin tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesini "son derece tehlikeli" olarak niteleyerek, bunun "askeri-teknik" bir karşılık verilmesini gerektireceğini söyledi.

Kremlin sözcüsü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bu hafta Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ile Moskova'da yapacağı görüşmede ABD'nin anlaşmadan çekilme planı hakkında bilgi alacağını belirtti.

PARTNERBöyle av yöntemi görülmedi!Böyle av yöntemi görülmedi!
Almanya Suudi Arabistan'a silah satış izinlerini durdurduAlmanya Suudi Arabistan'a silah satış izinlerini durdurdu
May: Brexit anlaşmasının yüzde 95'i hazırMay: Brexit anlaşmasının yüzde 95'i hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gerilim ABD Rusya Avrupa nükleer Misilleme Donald Trump

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

Polisi 1 yılda, 45 bin 210 kez aradı! 'Konuşacak kimsem yoktu'

Polisi 1 yılda, 45 bin 210 kez aradı! 'Konuşacak kimsem yoktu'

Okuyucu Yorumları 2 yorum
ABD başına bir bok bulacak,
inş 3.dunya harbi çıkar. yeter ya garibanlar ölüyor.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gorbaçov: Trump'ın planı nükleer silahlardan arınmayı zorlaştırır

Gorbaçov: Trump'ın planı nükleer silahlardan arınmayı zorlaştırır

Koyunlar şehir merkezine indi

Koyunlar şehir merkezine indi

'Karadul aslan' üç yavrusunun babasını öldürdü

'Karadul aslan' üç yavrusunun babasını öldürdü

Teneffüslerde konuşmak yasaklandı, ses çıkaranlar alıkonulacak

Teneffüslerde konuşmak yasaklandı, ses çıkaranlar alıkonulacak

Kaşıkçı'nın ölüm nedenine ilişkin kritik iddia

Kaşıkçı'nın ölüm nedenine ilişkin kritik iddia

Yeni damadı çırılçıplak ağaca bağladılar!

Yeni damadı çırılçıplak ağaca bağladılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.